Daily Mail: конгресс США предложил создать ведомство, чтобы узнать о «захвате и эксплуатации» НЛО

Американские власти изучают возможность создать при Пентагоне подразделение, которое на постоянной основе займётся сбором и исследованием информации о неопознанных летающих объектах. Среди прочего предлагаемое ведомство должно будет определять и информировать конгресс о том, можно ли «захватывать или эксплуатировать» эти аппараты, передаёт Daily Mail.

Власти США рассматривают возможность создания ведомства, которое на постоянной основе займётся изучением неопознанных летающих объектов. Инициатива получила развитие всего через три месяца после того, как Пентагон опубликовал свой долгожданный, хотя и скудный на подробности отчёт по этой теме, пишет Daily Mail.

Накануне в палате представителей конгресса приняли Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2020 года. В нём содержалось положение об учреждении отдела при министре обороны для расследования сообщений об НЛО, или «неопознанных воздушных явлениях» (НВЯ), как их теперь принято называть в американской официальной документации, поясняет издание.

По словам Daily Mail, обязанности предлагаемого департамента среди прочего включают:

1. разработку процедур для синхронизации и стандартизации сбора, отчётности и анализа инцидентов, связанных с неопознанными воздушными явлениями, по всему Министерству обороны США;

2. создание централизованного хранилища для сбора этих данных;

3. установление процедур, требующих своевременного и последовательного сообщения о таких инцидентах;

4. оценку связей между неопознанными воздушными явлениями и иностранными правительствами, включая враждебные, или негосударственными субъектами;

5. оценку угрозы этих инцидентов для США;

6. при необходимости координацию с другими департаментами и агентствами, а также с союзниками и партнёрами Соединённых Штатов для более точной оценки характера и масштабов неопознанных воздушных явлений.

Положение также предусматривает, что новое ведомство будет ежегодно отчитываться перед конгрессом. Департаменту также предстоит предоставлять законодателям «обновлённую информацию о любых предпринимаемых усилиях по способности захватывать или эксплуатировать обнаруженные неопознанные воздушные явления».

Бывший сотрудник и специалист по НЛО при Министерстве обороны Великобритании Ник Поуп приветствовал инициативу американских властей. «Это ещё одно подтверждение серьёзности, с которой конгресс подходит к этому вопросу», — заявил эксперт в письме Daily Mail.

«Мне было особенно приятно увидеть упоминание о координации действий с союзниками и партнёрами. Ведь я знаю из личного опыта, что некоторые из предыдущих исследований и расследований Министерства обороны Великобритании будут актуальными и полезными», — добавил Поуп.

В июне Пентагон опубликовал свой отчёт по НВЯ. Но вместе с тем ведомство не предоставило никаких объяснений 140 из 144 наблюдений, относящихся к 2004 году, подчёркивает издание.

В августе более 40% американцев заявили, что считают НЛО инопланетными космическими кораблями. Аналогичный июльский опрос показал, что две трети жителей США верят в существование внеземной жизни, при этом почти 90% считают, что пришельцы не представляют угрозы, заключает Daily Mail.