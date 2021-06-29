Fox News: доклад Пентагона об НЛО многих разочаровал, но власти хотя бы начали об этом говорить

Последний доклад американских властей об НЛО, который многие с нетерпением ждали, по большей части «разочаровал» общественность, ведь никаких сенсаций он не раскрыл, утверждает Fox News. Однако, по мнению режиссёра-документалиста Джереми Корбелла, важно, что впервые правительство признало, что НЛО действительно существуют и их необходимо изучать.

Долгожданный доклад об НЛО, опубликованный правительством в пятницу, у многих вызвал чувство неудовлетворённости. В своих секретных оценках угрозы власти не предложили объяснения для более 100 случаев наблюдения за два последних десятилетия. В докладе приводится предположение, что такие наблюдения могут быть результатом ошибки датчиков, зафиксировавших необычные явления. Но мой следующий гость сам видел НЛО и запечатлел его на камеру. Что он думает о последнем докладе?

Итак, у нас в гостях режиссёр-документалист Джереми Корбелл. Джереми, мы рады приветствовать вас у себя на передаче. Уверена, все рассчитывали узнать, существуют ли на самом деле марсиане и всё в этом духе. Но вы, наверное, лучше разбираетесь, так что ничего подобного и не ждали.

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ, режиссёр-документалист: Ну да. Но вообще-то этот доклад раскрыл больше, чем люди осознают. Знаете, меня воодушевляет общее разочарование общественности в отношении того, что содержалось в этом документе, потому что это говорит, что людям интересна эта тема. Доклад явно указывает на необходимость обстоятельных исследований и работ, посвящённых вопросу НЛО. Американское правительство впервые выражает такую позицию — давно пора бы. Это провал работы разведывательных служб, но провал, который признали. Поэтому это чрезвычайно важно. Пора запустить масштабный многопрофильный и межведомственный проект, который будет сравним по размаху с «Проектом Манхэттен» и посвящён НЛО.

Мы наблюдаем летательные аппараты. Понятия не имеем, откуда они, при этом эти аппараты преспокойно летают в нашем воздушном пространстве с ограниченным режимом доступа.

И как утверждается в одной из частей доклада, некоторые из этих неопознанных наблюдаемых объектов «сохраняют неподвижность, несмотря на ветер на больших высотах, двигаются против ветра, резко маневрируют или развивают значительную скорость без видимых двигательных установок». Я говорила кое с кем из военных кругов, кто тоже наблюдал и отслеживал подобные явления. Он утверждает: «У нас нет таких технологий. Я бы скорее полагал, что это пришельцы или нечто из космоса, а не русские или китайцы. Но мы не знаем и никак не можем объяснить то, что я видел».

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: Да. НЛО передвигаются так, словно они как минимум на тысячу лет опережают наши технологии следующего поколения. Они не только выходят на гиперзвуковую скорость, но и обладают высокой прочностью, способностью к маскировке.

Новый доклад — кардинальная перемена в политике американского правительства, которая говорит о том, что общественность услышана. Теперь власти как следует подступаются к теме НЛО, что давно уже нужно было сделать. Сейчас, устраняя недоверие и насмешки, они ведут себя лучше в отношении тайны НЛО.

Скажу для полной ясности: я публиковал подтверждённые Пентагоном видео ВМС, на которых видно, как НЛО окружают наши военные корабли. И у меня ещё не всё. Завтра я обнародую новые материалы. Поэтому, что бы в этом докладе ни говорилось, появляется всё больше информации. И я горд и счастлив, что наше правительство решило работать с темой НЛО иначе.

Может, намекнёте, что мы увидим завтра? Что же ещё у вас есть?

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: Просто следите за моими соцсетями. Завтра к концу дня эта новость будет повсюду!

Вы рады, что людям интересны не только, как я уже сказала, всякие забавные аспекты? Конечно, ничего забавного не было бы, существуй в реальности пришельцы, марсиане или кто-то ещё. Но, как вы говорите, мы тоже должны быть вовлечены в эту тему, и власти должны быть более прозрачными в отношении того, есть ли у каких-то зарубежных сил технологии, которые намного превосходят наши. Если есть, тогда это серьёзная угроза.

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: Но мы знаем, что нет. Знаем, что на Земле нет других технологически продвинутых государств, у которых были бы такие технологии. А раз у нас таких нет, у них тоже нет, то вопрос: у кого тогда они есть? Кто управляет этими аппаратами? Безнаказанно летает по нашему воздушному пространству! Каковы их намерения?

НЛО существуют. Вот краткая выжимка из этого доклада для новостей. Вот что сообщает нам этот документ. Теперь вопросов у нас стало больше, чем ответов. Но по крайней мере мы можем прямо взглянуть в лицо этой теме.

А я буду завтра глядеть на ваши соцсети, Джереми. Жду не дождусь, когда вы уже опубликуете то, что обещали, и уже это станет темой для новых обсуждений. Большое спасибо, что пришли к нам на передачу.

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: И вам спасибо.

Дата выхода в эфир 28 июня 2021 года.