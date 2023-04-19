Fox News: Илон Маск предрёк крах цивилизации из-за нежелания иметь детей

В интервью Fox News глава SpaceX признался, что его беспокоит и «вгоняет в чёртову депрессию» падение рождаемости в развитых странах. По его мнению, это может грозить коллапсом цивилизации.

Но вы говорите, что, насколько нам известно, наше сознание делает нас уникальными существами во Вселенной?

ИЛОН МАСК, бизнесмен: Да. Я не говорю, что мы уникальные. Я просто заявляю, что, насколько мне известно, нет никаких свидетельств иной сознательной формы жизни. Я надеюсь, что они существуют и что они миролюбивы. Очевидно, что это две важные характеристики. Но мы просто говорим, что ещё ничего подобного не видели.

Но вы думаете, что мы принимаем наше существование здесь (на Земле. — ИноТВ) как само собой разумеющееся…

ИЛОН МАСК, бизнесмен: Да, я думаю...

…что существуют угрозы его существования?

ИЛОН МАСК: Да, да, да. Точно. Я просто думаю, что мы не должны считать, что у нас здоровая цивилизация. Можно посмотреть на историю цивилизаций, взлёт и падение древних египтян, шумеров, римлян. Во всём мире возникло множество цивилизаций. У цивилизаций, как у человека, есть своего рода дуга жизненного цикла.

Да.

ИЛОН МАСК: И я думаю, мы просто хотим убедиться, что наша цивилизация движется вперёд и вверх. И вот, например, почему меня беспокоит снижение рождаемости. Тот факт, что, скажем, в прошлом году в Японии число смертей вдвое превысило число новорожденных. Это один из ведущих показателей.

Позвольте кое-что спросить. Вы много писали и говорили об этом, но могу я попросить вас сделать паузу и отвлечься на эту тему. Почему так происходит? Я имею в виду, что потребность в сексе и размножении является основной потребностью после дыхания и питания. Как она оказалась подорвана?

ИЛОН МАСК: Просто в прошлом мы могли полагаться на простую лимбическую систему вознаграждения для продолжения рода. Но когда у вас есть контрацепция, аборты и тому подобное, вы всё ещё можете удовлетворять лимбические инстинкты, но не производить потомство.

Так что мы ещё не развились до такой степени, чтобы справиться с этой проблемой. Ведь всё это произошло сравнительно недавно, за последние 50 лет или около того — до появления контроля над рождаемостью. Меня немного беспокоит, что если мы не произведём на свет достаточное количество людей, чтобы как минимум поддерживать или, возможно, немного увеличить нашу численность, то цивилизация рухнет.

Возникает старый вопрос о том, как закончится цивилизация — с грохотом или с всхлипом? Что же, сейчас она пытается закончиться с всхлипом в подгузниках для взрослых, что вгоняет в чёртову депрессию.

Это самое депрессивное.

ИЛОН МАСК: Я серьёзно.

Даже война вызывает меньшую депрессию.

ИЛОН МАСК: Ага. Уж там точно уйдёшь с грохотом.

Да, и в собственных ботинках.

Дата публикации 19 апреля 2023 года.