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The Hill: Илон Маск заявил, что правительство США имело полный доступ к личным сообщениям пользователей в Twitter

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В новом интервью Илон Маск заявил, что был шокирован, когда узнал, до какой степени американское правительство имело доступ к аккаунтам пользователей социальной сети. «Это просто снесло мне крышу. Я раньше об этом не подозревал», — цитирует бизнесмена The Hill.
The Hill: Илон Маск заявил, что правительство США имело полный доступ к личным сообщениям пользователей в Twitter
AP
Илон Макс сделал громкое заявление. В недавнем интервью он рассказал, что правительство Соединённых Штатов имело «полный доступ» к личным сообщениям пользователей Тwitter, сообщает издание The Hill. По словам бизнесмена, он был шокирован этой информацией.
 
«То, до какой степени правительственные структуры фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в Тwitter, просто снесло мне крышу. Я раньше об этом не подозревал», — приводит слова Маска the Hill. 
 
Такой информацией Илон Маск поделился с телеведущим Такером Карлсоном в новом выпуске, который на момент публикации статьи ещё не вышел. Также бизнесмен выразил свою озабоченность развитием искусственного интеллекта. «ИИ (искусственный интеллект. — ИноТВ) более опасен, чем, скажем, неумелая конструкция самолёта, или техническое обслуживание производства, или плохое производство автомобилей в том смысле, что у него есть потенциал — какой бы малой ни казалась эта вероятность, но она не тривиальна — у него есть потенциал разрушить цивилизацию», — заявил Маск. 
 
The Hill также напоминает о конфликте главы корпорации Twitter с платформой National Public Radio (NPR). На прошлой неделе NPR объявили, что не будут больше использовать свои аккаунты в этой соцсети. Поводом послужило то, что Тwitter добавил значок «государственное СМИ» к названию организации. Это решение получило широкий резонанс, и позже значок заменили на пометку «спонсируется государством». 
 
На фоне этого конфликта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением, что NPR никак не связаны с государством. «Если кто-либо следит за их репортажами, становится очевидно, что они действительно независимая новостная организация», — цитирует The Hill. 
 
 
 

 

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