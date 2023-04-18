Искусственный интеллект потенциально способен уничтожить человеческую цивилизацию. С таким предупреждением в интервью Fox News выступил миллиардер Илон Маск, который в прошлом активно участвовал в развитии этой технологии. При этом ведущий телеканала Такер Карлсон отметил, что вашингтонский истеблишмент стремится использовать нейросети, чтобы искажать картину мира и добиться контроля над мыслями американского народа.

ИЛОН МАСК, глава Twitter: ИИ опаснее, чем, скажем, ошибка при проектировке самолёта, (неадеватное. — ИноТВ) техническое обслуживание или плохое производство автомобилей в том смысле, что он — какой бы малой ни казалась эта вероятность, ею нельзя пренебрегать — обладает потенциалом разрушить цивилизацию.

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ, соведущая Fox & Friends: Илон Маск выступил с этим тревожным предупреждением об использовании ИИ и его серьёзном риске для общества в эксклюзивном интервью Такеру Карлсону.

ПИТ ХЕГСЕТ, соведущий Fox & Friends: И сейчас Такер присоединяется к нашей программе Fox & Friends. Такер, рады вас видеть, спасибо за участие.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Доброе утро!

ПИТ ХЕГСЕТ: Доброе утро. Мы знаем, что вы любите рано вставать. Вы много лет этому обучались.

ТАКЕР КАРЛСОН: Обучался. Это трудно.

ПИТ ХЕГСЕТ: Трудно-трудно. Итак, расскажите нам об этом интервью. Он так спокойно говорит о том, что ИИ грозит разрушением цивилизации. Какие основные выводы вы вынесли?

ТАКЕР КАРЛСОН: Что ж, он говорит об этом на протяжении многих лет. А ИИ, как банкротство, начинает развиваться медленно, а потом проявляется сразу и везде. Мы слышали о нём в течение многих лет. Илон Маск среди прочих предупреждал о его потенциале, как он выразился, покончить с человеческой цивилизацией. А потом вдруг оказывается, что искусственный интеллект уже здесь, и вы можете загрузить его на свой телефон и играть с ним в ChatGPT.

Возникает вопрос: что это такое? Поэтому мы решили, что стоит поговорить с парнем, который помог создать это приложение. Он финансировал разработку, потому что хотел контролировать ИИ, не допустить его на рынок, сохранить в некоммерческой сфере.

Это долгая история, но фактически его (Маска. — ИноТВ) лишили такой возможности, и теперь у вас есть этот коммерческий продукт, принадлежащий Microsoft и Google. Но он никогда не менял свою позицию. И она заключается в следующем: если мы не притормозим, это может привести к уничтожению всего, что у нас есть. Это так же опасно, как ядерное оружие.

УИЛЛ КЕЙН, соведущий Fox & Friends: Такер, любопытно, что вы использовали слово «контролировать». Я имею в виду, что вы дальновидный парень, видный мыслитель. Поддаётся ли искусственный интеллект контролю, и если поддаётся, то кто должен им управлять?

ТАКЕР КАРЛСОН: Что ж, это очень хороший вопрос. Это не похоже на вирус. Вы знаете, что у нас есть эти иллюзии, заблуждения о контроле. Мы можем держать его (ИИ. — ИноТВ) под контролем, запереть его. Но на самом деле он вне человеческого контроля. Вот что пугает.

Полагаю, что на каком-то уровне его можно контролировать, потому что он обитает на серверной ферме, которую потенциально можно взорвать в случае необходимости. Но более глубокая проблема заключается не только в том, что ИИ станет автономным и превратит всех нас в рабов, а в том, что он будет контролировать и искажать наше восприятие реальности. Его можно запрограммировать лгать нам ради политического эффекта.

И, кстати, воспользуйтесь им, просто поиграйте с ним и введите: «статистика преступлений». Возникают вопросы: Откуда взяты эти преступления? Кто и где их совершает? Он будет лгать вам о правительственных данных о преступности и, возможно, о многом другом.

Это ужасно, потому что можно представить себе недалёкое будущее, в котором всё наше понимание окружающего мира определяется ИИ, который нам лжёт. Так что это имеет огромное значение, скажем, для президентских выборов в 2024 году и всего остального.

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ: Да, я рада, что вы упомянули об этом, потому что у нас есть нужный отрывок. Давайте посмотрим.

ИЛОН МАСК: Они обучают ИИ лгать.

ТАКЕР КАРЛСОН: Да.

ИЛОН МАСК: Это плохо.

ТАКЕР КАРЛСОН: Вот именно, лгать и утаивать информацию.

ИЛОН МАСК: Да, комментировать одно и не комментировать другое, но не говорить то, чего требуют данные.

ТАКЕР КАРЛСОН: Как до этого дошло? Вы финансировали проект в самом начале. Что случилось?

ИЛОН МАСК: Да, ну, это иронично, но, похоже, вера приводит к самым ироничным результатам.

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ: Вначале он говорит о том, что разработчики программы придерживаются левых взглядов. То есть если вы зайдёте в ChatGPT и спросите: «кто такой Дональд Трамп?» или «кто такой Джо Байден?», то получите совершенно неверные ответы.

ТАКЕР КАРЛСОН: Я думаю, всё, вероятно, гораздо изощрённее и коварнее. Но послушайте: главная борьба нашего времени — это борьба за контроль над информацией, за контроль над тем, что мы знаем, и, следовательно, над выводами, которые мы делаем из полученных данных.

Интернет представляет огромную угрозу для таких людей, как (лидер демократов в сенате. — ИноТВ) Чак Шумер, для тех, кто добивается политического влияния. И поэтому мы наблюдаем прямо сейчас, как американский конгресс, правительство пытается установить контроль над тем, как разрабатывается ИИ, поскольку он постоянно развивается, становится сильнее и осведомлённее, чтобы внедрить в него дезинформацию и таким образом контролировать мысли американского народа.

Речь идёт о прямом нападении на демократию. Демократии не может быть, если люди не знают правду о происходящем, если они не могут проголосовать осознанно. И усилия Вашингтона — в какой-то степени они имеют двухпартийную основу — направлены на то, чтобы помешать вам узнать, что происходит в остальном мире.

Дата публикации 17 апреля 2023 года.