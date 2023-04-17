NBC News: новая программа ловит студентов, которые используют искусственный интеллект для выполнения заданий

Всё больше молодых людей пользуются искусственным интеллектом для помощи с домашней работой. Преподаватели жалуются, что часто не могут отличить, трудился ли студент самостоятельно или использовал результат работы компьютера. На помощь пришла технологическая компания, разработавшая программу для выявления работ искусственного интеллекта. Правда, как выяснили журналисты NBC News, результат такой проверки не всегда оказывается точным.

В университете Южной Калифорнии появилось новое тестирование.

КАРЕН НОРТ, профессор: Это непрерывное автозаполнение.

Доктор Карен Норт просит студентов самостоятельно написать сочинение.

МАЛЛОРИ НОРТ, студентка университета Южной Калифорнии: Публичные выступления могут быть трудными, но есть полезные практики, которые способны помочь вам оставаться на верном пути для удачного выступления.

А потом использовать программу искусственного интеллекта, которая напишет такое сочинение за считанные секунды.

ХАННА МЕЙЕР, студентка университета Южной Калифорнии: Публичные выступления — это важнейший навык, который может обеспечить или подорвать личный и профессиональный успех человека.

Вы можете почувствовать разницу? Этот вопрос становится всё более актуальным по мере распространения программ искусственного интеллекта.

КАЙМИН УЕСТБРУК, студент университета Южной Калифорнии: Это есть уже практически везде. В аудитории, за её пределами…

Всё это открывает перспективу к тому, что студенты могут перестать трудиться над учебниками для получения хорошей отметки. Вместо этого они могут обращаться к программам искусственного интеллекта, вроде ChatGPT, а это усложнит задачу для преподавателей отличить одно от другого.

ЖУРНАЛИСТ: То есть вы хотите вернуть всё назад?

КАРЕН НОРТ, профессор: Да, бумага и ручка. Вы пройдёте тест, я сама его раздам. Каждый достанет ручку и закроет компьютер.

Теперь технологическая компания Turnitin, известная своим программным обеспечением для выявления плагиата, разработала новую программу, чтобы выявлять работу искусственного интеллекта.

ЖУРНАЛИСТ: Итак, вы используете искусственный интеллект, чтобы выявлять искусственный интеллект?

ЭРИК ВАНГ, вице-президент компании Turnitin: Абсолютно верно. Наш детектор — это часть искусственного интеллекта, обученный на основе имеющихся у нас данных. Он разработан с использованием нашего 20-летнего опыта понимания работ студентов.

Но насколько он точен? Доктор Норт испытала его. Чтобы создать сочинение с помощью искусственного интеллекта, студентам нужно просто зайти в программу наподобие ChatGPT и ввести простое задание. Например, «напиши сочинение о кризисных коммуникациях в эпоху цифровых технологий». Через несколько секунд результат готов.

ХАННА МЕЙЕР, студентка университета Южной Калифорнии: Первым шагом в общении в кризисных ситуациях является разработка плана до возникновения самого кризиса.

Студенты могут взять всю работу и передать преподавателю, либо использовать какие-то абзацы или идеи из него. Для этого теста целые сочинения загружаются на страницу Turnitin.

МАЛЛОРИ НОРТ, студентка университета Южной Калифорнии: Оказалось, что так много из них на 100 процентов созданы искусственным интеллектом!

ЖУРНАЛИСТ: Программа Turnitin отследила всё, что было создано искусственным интеллектом?

КАРЕН НОРТ, профессор: Мы были шокированы. Она выявила очень много.

Но кое-что всё равно проскочило.

КАРЕН НОРТ, профессор: Был один парень с полностью искусственной работой. А программа отметила, что только три процента были не его.

И вот это сочинение тоже оказалось помечено, как работа компьютера.

МАЛЛОРИ НОРТ, студентка университета Южной Калифорнии: Во-первых, изучите свою аудиторию, поскольку вы должны уметь говорить с учётом возраста, демографических характеристик и интересов ваших слушателей. Во-вторых, нервничать — это нормально.

Проблема в том, что это сочинение было полностью оригинальным, написанным без помощи ChatGPT.

КАРЕН НОРТ, профессор: Вас это обидело?

МАЛЛОРИ НОРТ, студентка университета Южной Калифорнии: Да! Меня очень обидело, что программа приняла меня за искусственный интеллект.

ЖУРНАЛИСТ: Что вас больше всего пугает: искусственный интеллект или его детекторы?

КАРЕН НОРТ, профессор: Если честного студента называют обманщиком — это катастрофа.

Однако представители Turnitin говорят, что сигнал программы должен вести к беседе, а не к наказанию.

ЭРИК ВАНГ, вице-президент компании Turnitin: Наш детектор предназначен для выявления частей текста, на которые учителю стоит обратить внимание. Такие части могли быть сгенерированы искусственным интеллектом.

ЖУРНАЛИСТ: Как вы считаете, работа преподавателя теперь изменится навсегда?

КАРЕН НОРТ, профессор: Сто процентов! Мы уже проходили это с появлением калькулятора, потом с поисковиком Google. Сейчас проблема в том, что создаётся целый продукт для ребят. Поэтому студенты не учатся мыслить.

Обсуждения в классе с реальными последствиями.

КАРЕН НОРТ, профессор: Интересно, правда? Просто новый мир, да, ребята?

Гади Шварц, NBC News, Лос-Анджелес

Дата выхода в эфир 17 апреля 2023 года.