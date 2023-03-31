CNN: искусственный интеллект может заменить до 300 млн рабочих мест по всему миру

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs подсчитали, что при дальнейшем развитии искусственного интеллекта он может заменить людей на 18% рабочих мест в мире, передаёт CNN. При этом наибольшему риску потерять работу будут подвержены работники умственного труда.

Развитие искусственного интеллекта может привести к автоматизации до 300 млн рабочих мест, сообщает CNN со ссылкой на отчёт инвестиционного банка Goldman Sachs.

По данным аналитиков, 18% рабочих мест во всём мире могут быть автоматизированы, причём в странах с развитой экономикой этот эффект будет ощущаться сильнее, чем на развивающихся рынках. Отчасти это объясняется тем, что большему риску подвергаются работники умственного труда, а не те, кто занят ручным трудом.

По мнению экономистов, наибольшему риску потерять работу будут подвержены административные работники и юристы. При этом на физически тяжёлые профессии или профессии, связанные с работой на открытом воздухе, такие как строительство и ремонтные работы, влияние будет «незначительным».

По оценкам банка, в США и Европе примерно две трети существующих рабочих мест «в той или иной степени подвержены автоматизации искусственным интеллектом», и до четверти всей работы может полностью выполнять искусственный интеллект.

По мере дальнейших разработок в области ИИ «рынок труда может столкнуться со значительными потрясениями», считают эксперты. В то же время они отмечают, что в долгосрочной перспективе это также может способствовать росту занятости. В Goldman Sachs считают, что широкое внедрение ИИ может в конечном итоге повысить производительность труда и увеличить мировой ВВП на 7% в год в течение десяти лет.

«Хотя влияние ИИ на рынок труда, вероятно, будет значительным, большинство рабочих мест и отраслей лишь частично могут быть подвержены автоматизации, и поэтому ИИ скорее дополнит их, чем заменит», — надеются экономисты.