N-TV: продвинутый искусственный интеллект может поставить под угрозу существование всего человечества
Те системы искусственного интеллекта, которыми сейчас располагает человечество, являются лишь слабыми предвестниками технологий будущего, заявил профессор философии Оксфордского университета Ник Бостром в своём интервью для N-TV. По мнению Бострома, в скором будущем ИИ будет настолько развит, что превратится в тему геополитических дебатов на высшем уровне.
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