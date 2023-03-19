Guardian: Великобритания инвестирует почти миллиард фунтов в суперкомпьютеры для создания BritGPT

Министерство финансов Великобритании озвучило планы потратить ₤900 млн на разработку новейших суперкомпьютеров для развития технологий искусственного интеллекта, которые позволят создать собственный аналог чат-бота ChatGPT, пишет The Guardian. Ранее британский парламент получил предупреждение, что без инвестиций в развитие больших языковых моделей Соединённое Королевство может проиграть гонку с крупнейшими техническими корпорациями и такими странами, как Китай.

Британское правительство потратит ₤900 млн на разработку передовых суперкомпьютеров в рамках стратегии по развитию искусственного интеллекта, которая предусматривает создание BritGPT — собственного британского чат-бота по аналогии с ChatGPT, сообщает The Guardian. С помощью суперкомпьютера можно обучать сложные ИИ-модели, а также использовать его в различных научных областях, промышленности и обороне, включая прогнозы погоды и изменения климата. Согласно плану Минфина, инвестиции «позволят исследователям лучше понять климатические изменения, открыть новые лекарства и максимально использовать возможности ИИ».

Как объясняет издание, суперкомпьютер может выполнять более миллиарда миллиардов простых вычислений в секунду. На данный момент известно о существовании только одного такого устройства — компьютера Frontier в Ок-Риджской национальной лаборатории, который используется для научных исследований. При этом суперкомпьютеры настолько важны для военных нужд, что, вполне возможно, их гораздо больше, но владельцы о них не распространяются. Создание Frontier обошлось в ₤500 млн, в 2022 году он вышел в онлайн и по мощности в два раза превышает следующее по скорости устройство.

Правительство Великобритании указало на недавние открытия в больших языковых моделях. Эта технология лежит в основе создания таких чат-ботов, как chatGPT американской компании OpenAI, который стал сенсацией с момента запуска в прошлом году, и Bard от Google, который пока не доступен широкой публике. Британские власти заявили, что создадут рабочую группу «по расширению в Соединённом Королевстве собственных возможностей в создании базовых моделей, в том числе больших языковых моделей».

В прошлом месяце Эдриан Джозеф, начальник отдела данных и искусственного интеллекта в британской телекоммуникационной компании BT, предупредил научный и технологический комитет парламента, что Лондону необходимо инвестировать в развитие больших языковых моделей. В противном случае Великобританию могут обойти крупнейшие технические корпорации и такие государства, как Китай. По словам эксперта, страна может «оказаться позади… по вопросам кибербезопасности, здравоохранения и так далее». Джозеф подчеркнул, что «масштабная гонка вооружения» началась некоторое время назад, однако «совсем недавно градус точно повысился», пишет The Guardian.