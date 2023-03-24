Times: «величайший прорыв со времён операционных систем» — Билл Гейтс напророчил искусственному интеллекту блестящее будущее
По словам Билла Гейтса, искусственный интеллект — это революция, которая изменит нашу жизнь, так же как это сделали ПК, интернет и мобильный телефон. Как сообщает The Times, соучредитель Microsoft высказался в пользу технологии, которая, по его мнению, привнесёт изменения в работу, учёбу, путешествия, здравоохранение и общение людей.
В своём блоге Гейтс описал, как был ошеломлён технологией, разработавшей ChatGPT. Он обратился к компании с просьбой обучить искусственный интеллект сдавать углублённый экзамен по биологии. «Я думал, что эта задача займёт их на два-три года. Они закончили всего за несколько месяцев», — пишет Гейтс. По его словам, GPT правильно ответил на 59 вопросов из 60. После этого нейросеть дала «вдумчивый ответ» на вопрос: «Что бы вы сказали отцу больного ребёнка?».
«Я знал, что только что стал свидетелем самого важного технологического прорыва со времён графического пользовательского интерфейса (ранней версии компьютерной операционной системы)», — признался бизнесмен.
Как напоминает газета, 67-летний Гейтс по-прежнему является акционером Microsoft и консультирует исполнительного директора компании, хотя и вышел из совета директоров в 2020 году. Компания стала главным инвестором в технологию OpenAI, лежащую в основе ChatGPT, и лидером в области применения искусственного интеллекта на рабочем месте.
Гейтс считает, что технология искусственного интеллекта даст предприятиям возможность получить ещё одного офисного работника для помощи в выполнении задач. По его мнению, компании будут использовать искусственный интеллект на каждом совещании, где нейросеть сможет озвучивать свои идеи и отвечать на вопросы.
При этом Гейтс предупредил, что плоды применения искусственного интеллекта не будут равномерно распределены среди беднейших слоёв населения, — и правительствам и филантропам придётся заниматься этой проблемой. «Рыночные силы естественным образом не будут производить продукты и услуги с искусственным интеллектом для помощи самым бедным слоям», — заметил предприниматель.
Медицинские прорывы и разработка лекарств значительно ускорятся благодаря искусственному интеллекту, поскольку технология сможет обрабатывать огромные данные в области биологии, прогнозирует Гейтс.
Хотя основатель Microsoft признал, что обещание об изменении образования, благодаря компьютерам, не сбылось, поскольку они не оказали существенного влияния на успеваемость учащихся, он уверен, «что в ближайшие пять-десять лет программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте, наконец-то осуществит обещание произвести революцию в том, как люди преподают и усваивают знания».
Тем не менее бизнесмен признал, что понимает беспокойство, связанное с развитием нейросетей, поскольку их использование «поднимает сложные вопросы о рабочей силе, правовой системе, неприкосновенности частной жизни, предвзятости и многом другом». Его высказывание, таким образом, стало попыткой «уравновесить опасения по поводу недостатков искусственного интеллекта... его способностью улучшать жизнь людей».
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