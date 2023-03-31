Hill: коэффициент интеллекта американцев начал ползти вниз

Свежее исследование показателей IQ, проведённое в США, выявило печальную тенденцию. Показатели IQ, которые стабильно росли на протяжении всего XX века, начали постепенно снижаться. The Hill пишет, что наиболее явное падение наметилось среди молодёжи и менее образованных слоёв общества.

В Соединённых Штатах провели новое исследование коэффициента интеллекта жителей. Результаты оказались довольно неожиданными, сообщает издание The Hill. За последние сто лет показатель IQ американцев значительно вырос, однако в последние годы наметилась устойчивая тенденция к его падению.

Учёные из Университета Орегона и Северо-западного университета США изучали когнитивные способности в различных областях и отметили снижение в логике, словарном запасе, визуальном и математическом решении задач между 2006 и 2018 годами. За этот период показатели IQ упали среди представителей всех возрастных групп и уровней образования. Это коснулось в равной степени мужчин и женщин. Однако наиболее явное падение наметилось среди молодёжи и менее образованных слоёв общества.

Лишь одна область показала рост — пространственное мышление.

The Hill отмечает, что на рубеже XX и XXI веков многие исследователи по всему миру стали отмечать явную тенденцию к падению показателей интеллекта среди населения. Есть разные предположения на этот счёт. Большинство склонны считать, что наши когнитивные способности достигли плато, а дальше человечеству светит эра интеллектуальной летаргии.

Учёные предполагают, что основной причиной такого явления можно считать засилье гаджетов и искусственного интеллекта — именно они постепенно вытесняют высшие функции человеческого мозга.

«Мы становимся суперленивыми в своём познании, потому что делать что-то становится всё проще», — приводит The Hill слова психолога Рут Карпински, которая занимается изучением IQ. «Мы используем Waze и Google Maps (навигатор. — ИноТВ), чтобы добраться до места назначения. Мы теряем внутреннее чувство компаса».

Так насколько значительны изменения? Первые IQ-тесты появились в 1905 году. The Hill пишет, что если бы тест из начала XX века дали человеку среднего интеллекта в 2000 году, то он, скорее всего, вошёл бы в топ-5 процентов представителей эпохи 1900-х годов. Дело в том, что показатели IQ за XX век выросли примерно на 30 пунктов. Это очень много, учитывая, что в наше время показатель среднего интеллекта — 100, а одарённого человека — от 130 и выше.

Учёные подсчитали, что каждое десятилетие показатели повышались в среднем на 3-5 пунктов. «Кто-то полагал, что это связано с питанием, другие — что с более качественным воспитанием», — цитирует The Hill профессора психологии Роберта Стенберга. В целом американцы в XX веке стали лучше питаться, больше учиться и серьёзней относиться к роли родителей. «Жизнь стала сложне, и поэтому IQ пошёл вверх».

Одно из исследований показало, что тенденция регулярного роста показателей интеллекта затормозила к концу века. Финские учёные зафиксировали проседание показателей на 2 пункта между 1997 и 2009 годом, а их французские коллеги — на 4 пункта между 1999 и 2009-м. Возможно, человечество уже достигло интеллектуального пика?

«Когда вы говорите… «Сири, сделай то или это», а программное обеспечение становится всё более утончённым, от человеческого мозга требуется всё меньше», — приводит слова Стенберга The Hill.

Издание упоминает ещё одно онлайн-исследование, в котором приняли участие почти 400 тыс. американцев. Причём уровень их образования был выше среднего по стране. Однако и здесь результаты показали снижение IQ.

Если интеллектуальные возможности человека действительно вышли на плато, то логичный вопрос — когда это произошло, интересуется The Hill. Возможно, когда-то учёным удастся проанализировать более детально, что именно послужило толчком. Пока, к сожалению, остаётся только гадать.