Times: Италия запретила ChatGPT из-за использования персональной информации

Италия стала первой западной страной, фактически запретившей чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Управление по защите данных мотивировало своё решение рядом опасений, в том числе тем, что модель занимается массовым сбором и хранением данных пользователей для обучения алгоритма, сообщает The Times.

Италия стала первой западной страной, фактически запретившей ChatGPT. Власти страны приказали OpenAI, разрабатывающей чат-бот, прекратить работу из-за возможных нарушений законов о конфиденциальности и данных, пишет The Times.

ChatGPT — это большая языковая модель, которая обучается на миллиардах слов в интернете, а затем настраивается с учётом отзывов пользователей. Он идентифицирует шаблоны в тексте и может писать сложные сообщения, а также создавать компьютерный код. Ранее запрет или ограничение на использование программы наложили Китай, Иран, Северная Корея и Россия, отмечает издание.

Итальянское управление по защите данных (GPDP) мотивировало своё решение рядом опасений. Ведомство обратило особое внимание на «отсутствие правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью обучения алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».

Наблюдательный орган также упомянул недавнее нарушение безопасности в OpenAI, в результате которого пользователи могли временно видеть поисковые запросы и платёжные реквизиты друг друга, а также отсутствие защиты для детей. ChatGPT предназначен для лиц старше 13 лет, но на сайте нет проверки возраста.

OpenAI приходится «вести борьбу на нескольких фронтах» после того, как её технология стала самым быстрорастущим приложением в истории. На этой неделе эксперты призвали компанию и другие лаборатории искусственного интеллекта прекратить масштабные исследования. Другие потребовали от неё большей прозрачности, напоминает издание.

Кроме того, на этой неделе Центр искусственного интеллекта и цифровой политики (CAIDP) подал жалобу в Федеральную торговую комиссию США против создателей бота. В заявлении утверждалось, что их новая модель GPT-4 была «предвзятой, вводила в заблуждение и представляла угрозу для конфиденциальности и общественной безопасности». У OpenAI есть 20 дней, чтобы отреагировать на уведомление, и ей грозит штраф в размере до €20 млн, или 4 процента от мирового оборота, заключает The Times.