CNBC: должен отражать ценности социализма — в Китае разрабатывают регулирующие правила для искусственного интеллекта

Китайские регулирующие органы опубликовали проект правил, которые планируется ввести для регулирования деятельности компаний, разрабатывающих технологии с применением искусственного интеллекта. В частности, все создаваемые при помощи искусственного интеллекта виртуальные продукты, включая тексты, изображения или ответы на запросы пользователей, должны отражать основные ценности социализма, исключать дискриминацию по любому признаку и содержать только правдивую информацию, сообщает CNBC News.

Власти Китая планируют ввести специальные требования, регулирующие деятельность компаний, разрабатывающих технологии с применением искусственного интеллекта для общения в социальных сетях. Во вторник китайские регулирующие органы опубликовали проект правил, которых должны будут придерживаться работающие в этой сфере организации, сообщает CNBC News.



Эти правила касаются поставщиков различных онлайн-услуг, созданных на основе «генеративного искусственного интеллекта», способного формировать тексты или изображения, а также отвечать на запросы пользователей после анализа и обработки полученных данных. Они стали особенно актуальными после того, как такие гиганты бизнеса, как Alibaba и Baidu, запустили собственные сервисы, подобные чат-боту ChatGPT, поясняется в статье.



Подобный тип искусственного интеллекта построен на базе алгоритмов, позволяющих ему «обучаться» путём анализа огромных объёмов информации и создавать после этого собственный контент, такой как изображения и тексты, а также вступать в диалог с пользователями. В частности, чат-бот ChatGPT, который разработала на основе такой технологии американская компания OpenAI, стал чрезвычайно популярным во всём мире, отмечает CNBC News.



За последние несколько недель китайские технологические гиганты также анонсировали собственные разработки в этой сфере. Например, компания Alibaba представила свой продукт под названием Tongyi Qianwen, который планируется интегрировать в уже существующие электронные сервисы. А компания Baidu в прошлом месяце также запустила в тестовом режиме собственный аналог чат-бота Ernie Bot, говорится в статье.



Новый проект регулирующих подобную деятельность мер, который опубликовало Управление киберпространства Китая (CAC), стал первым в своём роде. В нём изложены основные правила, которым должны следовать поставщики подобных услуг. Они напрямую касаются содержания интернет-продуктов и услуг, создаваемых при помощи искусственного интеллекта.



Согласно проекту, в частности, при этом должны быть отражены «основные ценности социализма» и не должно содержаться призывов к подрыву государственной власти, сообщается в статье. Кроме того, производители подобных технологий должны гарантировать, что данные, используемые для обучения этих моделей искусственного интеллекта, не приведут к дискриминации людей по таким признакам, как их пол, раса или этническая принадлежность.



Внедрение таких технологий также не должно приводить к распространению ложной информации, говорится в проекте правил. По оценкам аналитиков, китайские регулирующие органы внимательно следят за разработками в сфере искусственного интеллекта, учитывая информационный потенциал этих технологий, в том числе в области политики, сообщает CNBC News.



Новые правила, которые должны будут вступить в силу уже в конце этого года, демонстрируют эту озабоченность и вводят базу для регулирования того, как китайским фирмам надо подходить к разработке перспективных технологий, подчёркивается в статье. Они вводятся в дополнение к другим мерам, которые уже регулируют сейчас разработку различных алгоритмов и защиту данных в Китае.



Причём Китай — не единственная страна, власти которой проявляют повышенный интерес к исследованиям в сфере развития искусственного интеллекта, отмечается в статье. Например, в марте этого года правительство Италии запретило использовать в стране чат-бот ChatGPT, сославшись на различные нарушения в сфере конфиденциальности и защиты данных.