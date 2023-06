WSJ: Белый дом заявил о присутствии на Кубе китайской разведывательной базы как минимум с 2019 года

Администрация Байдена заявила о том, что у Китая есть разведывательная база на Кубе как минимум с 2019 года, сообщает The Wall Street Journal. По данным американских властей, Пекин в настоящий момент расширяет свои усилия по сбору разведданных, а США пытаются этому противодействовать.

Белый дом заявил, что у Китая есть разведывательная база на Кубе как минимум с 2019 года и что Пекин продолжает усилия по расширению сбора разведданных, сообщает The Wall Street Journal.



Это заявление, которое, по словам Белого дома, основано на недавно рассекреченных разведданных, появилось после того, как в четверг издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что Китай и Куба достигли принципиального соглашения о строительстве на острове станции электронного прослушивания.



Осведомлённые источники из числа официальных лиц заявили, что Китай в рамках этих договорённостей планировал выплатить Кубе, которая уже давно находится в тяжёлом экономическом положении, миллиарды долларов.



После публикации этой статьи Белый дом в четверг заявил, что данный материал является неточным, но при этом отказался вдаваться в подробности.



В свежем заявлении Белого дома говорится, что, когда администрация Байдена пришла к власти в январе 2021 года, её чиновников проинформировали об усилиях Китая по расширению военного и разведывательного присутствия в мире, в том числе о его проектах в Атлантическом океане, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке и Индо-Тихоокеанском регионе. Среди прочего, речь шла и об «объектах сбора разведданных» на Кубе, которые, согласно этому заявлению, были усовершенствованы в 2019 году.



В заявлении администрации Байдена также говорится, что США предприняли дипломатические и прочие шаги, чтобы «замедлить» усилия Китая на Кубе и во всём мире. Чиновники Белого дома посчитали, что администрация Трампа добилась недостаточного прогресса в этом вопросе.



The Wall Street Journal также напоминает о своём материале от 2021 года, в котором сообщалось, что администрация Байдена убедила своего близкого союзника, Объединённые Арабские Эмираты, приостановить, по крайней мере временно, строительство Китаем военного объекта в порту недалеко от столицы страны Абу-Даби.