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NTD: Куба возвращается к веерным отключениям электричества
На Кубе возобновятся веерные отключения света. Как передаёт NTD, они продлятся до мая, пока страна проводит капитальный ремонт старых нефтяных электростанций в преддверии лета. По словам министра энергетики страны, отключения будут длиться в среднем по три часа, и такого кризиса, как в прошлом году, не будет.
На Кубе возобновятся веерные отключения света. Они продлятся до мая, пока страна проводит капитальный ремонт старых нефтяных электростанций в преддверии лета.
 
По словам министра энергетики страны, отключения будут длиться в среднем по три часа, и такого кризиса, как в прошлом году, не будет.
 
ВИНСЕНТЕ ДЕ ЛА О ЛЕВИ, министр энергетики Кубы: После мая в течение всего года мы продолжим наращивать мощность и увеличивать резерв, чтобы в июне, июле и августе условия были лучше, чем в предыдущем году. У нас также могут быть дни с отключениями электроэнергии, но не так, как в 2022 году.
 
Электрическая сеть Кубы рухнула после урагана «Иэн» в конце сентября прошлого года. В итоге страна погрузилась во тьму, что спровоцировало разрозненные протесты в Гаване. Тогда средняя продолжительность отключений составляла 10 часов в сутки.
 
ЖИТЕЛЬ ГАВАНЫ: Это Гавана. Как видите, мы находимся рядом с районом Ведадо. Там отключают свет, но не так часто. У нас здесь есть беспроводные машинки.
 
ЖИТЕЛЬНИЦА ГАВАНЫ: В прошлом году наша работа очень пострадала, поскольку не было электричества. Мы не могли работать, поскольку печи электрические. Надеюсь, что в этом году будет лучше.
 
Кубинские власти объясняют кризис тем, что не хватает топлива из-за перебоев с работой нефтеперерабатывающих заводов. Они десятилетиями оставались без ремонта и теперь приходят в негодность. Также стареют и электростанции.
 
Эти проблемы усугубляются эмбарго США времён холодной войны, из-за которого сложно купить запчасти и топливо.
 
Вдобавок к этому кубинцы страдают от острой нехватки продовольствия и лекарств.
 
Дата выхода в эфир 21 февраля 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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