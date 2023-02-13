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Press TV: «несправедливая и жестокая» — мексиканский президент потребовал снять блокаду с Кубы

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На встрече с кубинским коллегой президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что его страна возглавит движение в защиту суверенитета Острова свободы. Он также призвал Вашингтон отменить многолетнее торговое эмбарго, под которым находится Гавана, передаёт Press TV.
Press TV: «несправедливая и жестокая» — мексиканский президент потребовал снять блокаду с Кубы
AP

Мехико возглавит движение в защиту суверенитета Кубы и снятие с неё блокады, введённой США с 1960-х годов. С таким обещанием выступил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передаёт Press TV.

«Мы будем и впредь требовать снятия блокады с Кубы, это бесчеловечно... Я предлагаю [кубинскому] президенту Мигелю Диас-Канелю, чтобы Мексика возглавила более активное движение, которое объединит все страны и защитит независимость и суверенитет Кубы», — заявил политик на встрече со своим кубинским коллегой.
 
В то же время Лопес Обрадор обратился в своей речи к властям США. Он призвал Вашингтон как можно скорее снять «несправедливую и жестокую блокаду» с островного государства, обращает внимание Press TV.
 
Соединённые Штаты и Куба стали идеологическими врагами вскоре после революции 1959 года, в результате которой к власти пришёл Фидель Кастро. В 1961-м Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Гаваной, а затем ввёл официальное торговое эмбарго.
 
В декабре 2015-го президент США Барак Обама и тогдашний кубинский лидер Рауль Кастро объявили, что достигли соглашения о нормализации отношений после 18 месяцев секретных переговоров. Но затем Дональд Трамп повернул эту политику вспять. Его администрация ввела дополнительные 243 экономические санкции против Кубы. Она ужесточила правила въезда и вернула Остров свободы в список государств — спонсоров терроризма, напоминает Press TV.
 
Джо Байден, который поначалу дистанцировался от своего предшественника, не только сохранил кампанию максимального давления на Кубу, но и ужесточил санкции. Более того, несколько видных законодателей в конгрессе выступали за прямое вторжение на остров, в том числе его бомбардировку, обращает внимание телеканал.
 
Американский писатель и политолог Дэниел Патрик Уэлч уверен, что даже при Обаме Вашингтон не подходил к разрядке отношений с Гаваной «искреннее». «Соединённые Штаты не намерены прекращать холодную войну в какой бы то ни было форме. Они усиливают её и перезапускают холодную войну 2.0 по всему миру, включая Латинскую Америку», — заявил эксперт.
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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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