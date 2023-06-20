WSJ: Пекин и Гавана обсуждают создание на Кубе совместного военно-тренировочного центра

Китай и Куба обсуждают планы по созданию на Острове свободы совместного военного тренировочного центра, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку. Эти переговоры находятся «на продвинутом этапе», но пока не завершены. Тем не менее, как отмечает издание, эти двусторонние усилия уже вызвали тревогу в Вашингтоне.

Китай и Куба ведут переговоры о создании на территории островного государства совместного военного тренировочного центра, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки.



Эти переговоры вызвали тревогу в Вашингтоне, поскольку в конечном итоге всё это может привести к размещению китайских войск всего в 160 км от побережья США и к проведению операций в сфере безопасности и разведки.



По данным американской разведки, переговоры по поводу объекта на северном побережье Кубы находятся «на продвинутом этапе», но ещё не завершены.



Администрация Байдена связалась с кубинскими официальными лицами, чтобы попытаться помешать этой сделке, стремясь использовать возможные опасения Кубы по поводу отказа этой страны от своего суверенитета.



Повышенное беспокойство в Вашингтоне относительно амбиций Китая в Карибском бассейне и Латинской Америке наблюдается в то самое время, когда Белый дом пытается ослабить более масштабную напряжённость в отношениях с Пекином, которая подогревается множеством других проблем, в том числе американской поддержкой Тайваня.



На днях госсекретарь Энтони Блинкен посетил с важным визитом Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.



Эта поездка, похоже, остановила нисходящую спираль в отношениях между двумя странами. Однако Блинкену не удалось добиться согласия Пекина на предложение США о возобновлении связей между военными обеих стран во избежание недоразумений.



Согласно заявлению Госдепартамента, Блинкен также выразил обеспокоенность деятельностью китайской разведки на Кубе.