FAZ: несмотря на санкции, российская экономика растёт, а ситуация в Европе ухудшается

Несмотря на все западные санкции, на второй год после начала спецоперации на Украине российская экономика показывает лучшие результаты, чем ожидалось, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. В Москве прогнозируют рост ВВП более чем на 2%. Кроме того, потребительский спрос в России восстанавливается на фоне снижения инфляции и ужесточения условий на рынке труда. В то же время в Европе экономические прогнозы, напротив, ухудшаются.

По словам президента Владимира Путина, российская экономика работает лучше, чем ожидалось, на второй год после начала спецоперации на Украине, несмотря на все западные санкции, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. «Наши результаты, по крайней мере пока, скажем осторожно, лучше, чем ожидалось, лучше, чем прогнозировалось», — отмечается на сайте Кремля после того, как президента посетил с докладом премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно докладу, рост валового внутреннего продукта в этом году может превысить 2% после сокращения более чем на 2% в предыдущем. Рост потребительских цен может быть ограничен 5% по сравнению с почти 14% в последнее время.

Западные аналитики более осторожны в своих оценках. Международный валютный фонд ожидает, что экономический рост в России составит 0,7%. Специалисты по Восточной Европе из Венского института международных экономических исследований оценивают его в 1%. Итальянский банк Unicredit, который работает в России, рассчитывает на такой же высокий уровень.

Эксперт Венского института международных экономических исследований по России Василий Астров называет две решающие причины роста российской экономики во время проведения спецоперации: «Бурный рост оборонной промышленности и оживление частного потребления в связи с ростом реальной заработной платы». Рост военных расходов стимулирует, в частности, промышленное производство, пояснил Астров. Но он также обратил внимание на другой момент.

Реальная заработная плата растёт из-за нехватки рабочей силы, которая усугубляется эмиграцией и мобилизацией. Это поддерживает частное потребление, которое вернулось к уровню 2021 года в России. Unicredit также пишет в своём последнем отчёте по Восточной Европе, что потребительский спрос в России восстанавливается на фоне снижения инфляции и ужесточения условий на рынке труда.

Хотя инфляция снижается, нынешнее ослабление рубля может спровоцировать всплеск цен, пишет Frankfurter Allgemeine. Перспективы остаются пониженными. «Помимо санкций — особенно в энергетике и высоких технологиях — огромный дефицит квалифицированных работников из-за эмиграции и мобилизации также ограничивает перспективы роста», — отмечает эксперт по России.

Как утверждает Frankfurter Allgemeine, Россия сильно пострадала от спада в газовом и нефтяном бизнесе. По словам Астрова, с января по май доходы упали вдвое по сравнению с предыдущим годом, а расходы выросли на 26,5%.

По словам министра финансов Москвы Антона Силуанова, дефицит бюджета в этом году не превысит 2% ВВП. Западные наблюдатели считают это заявление амбициозным. МВФ прогнозировал минус до 6,5%, Венский институт международных экономических исследований ожидает спада в 3,5%.

Ситуация на Украине, где проходит российская военная спецоперация, выглядит менее благоприятной. По крайней мере, минимум с падением ВВП на 29% отмечался в 2022 году. Пока конфликт не обострится, возможен рост в 2%, отмечает Венский институт международных экономических исследований, в то время как Unicredit видит «хрупкое восстановление».

Настроение украинского бизнеса относительно позитивное, инфляция снижается, но безработица и уровень бедности остаются выше 20%. Учитывая большие финансовые потребности страны, поддержка Запада остаётся жизненно важной, считает эксперт по Украине Ольга Пиндюк.

В Центральной и Юго-Восточной Европе экономическая ситуация также нестабильна. Индекс менеджеров по закупкам во многих случаях имеет тенденцию к резкому снижению. Несмотря на высокую инфляцию, существуют спекуляции о снижении процентных ставок для поддержки экономики в преддверии выборов, например, в Польше, которая не входит в зону евро. После вялого четвёртого квартала 2022 года рост во многих странах застопорился в первом квартале текущего года или даже стал отрицательным, как в Польше, Чехии и Венгрии.

Помимо падения реальных доходов, это «прежде всего связано с рецессией в Германии и высокими ценами на энергоносители». Немецкая промышленность, по словам Астрова, тянет за собой предприятия в странах Вышеградского региона (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), которые тесно связаны с ней.

Риски ухудшения прогноза значительно возросли, предостерегают эксперты. В дополнение к возможному обострению вооружённого конфликта на Украине рецессия в Германии и дополнительное повышение процентных ставок Европейским центральным банком утяжеляют прогноз. Конкурентоспособность немецкой промышленности сильно страдает из-за гораздо более высоких цен на энергоносители по сравнению с США. «Это, конечно, отравляет экономику Восточно-Центральной Европы», — подчёркивает специалист из Венского института международных экономических исследований.

На 2023 год институт прогнозирует замедление темпов роста в странах — членах ЕС региона в среднем до 1,2%. Особенно заметный экономический рост наблюдается в юго-восточных странах ЕС, Румынии (3%) и Хорватии (2,5%), в то время как страны Вышеградской четвёрки почти не демонстрируют роста — в среднем ВВП там поднялся на 0,6%. В странах Западных Балкан рост был значительно выше — в среднем 1,9%, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.