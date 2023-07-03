Макгрегор: на фоне наших ошибок просчёты Кремля выглядят пустяком

Какие бы промахи ни допускал Владимир Путин, все они меркнут на фоне заблуждений Запада по поводу России, убеждён Дуглас Макгрегор. Как напомнил отставной американский полковник в интервью ресурсу Valuetainment, опубликованному на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, в западных странах были убеждены, что российская экономика быстро рухнет, страна окажется в изоляции и в итоге распадётся на части, — но всё это и близко не было правдой.

Но такой «гамбит» (перенос российских экспортных потоков из Европы в Азию. — ИноТВ) многие видели за версту, разве не так? Ведь ни Индия, ни Китай никогда не смогут самостоятельно себя обеспечить энергоресурсами своими силами.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Наверное. Правда, не думаю, что это кто-то считал «гамбитом». Ведь разница между Путиным и нами заключается в том, что какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они всё равно выглядят, на мой взгляд, пустяковыми. Мы же, как и остальной мир, предполагали о России много вещей, которые оказались совершенно неверными.





Во-первых, мы предполагали, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если мы введём против неё санкции; у них нет настоящего государства в западном смысле этого слова, нет развитой экономики, и им не выжить.

То есть Россию считали своего рода мегаостровом.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да! Мол, и настоящего научно-технического и промышленного комплекса у них нет. А теперь мы вдруг видим, что все эти российские фабрики работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, производя боеприпасы, оружие, ракеты, то есть всё то, что, как мы раньше считали, у них должно было очень быстро закончиться без шансов на восполнение запасов.





Мы говорили, что Россию никто не будет поддерживать, что она окажется в изоляции. Но, на мой взгляд, большая часть планеты сейчас как раз встала на сторону России, выступив против нас, а мы и европейцы всё сильнее оказываемся сами по себе.





Да и распадаться на части Россия не собирается — она, напротив, сплотилась ещё сильнее. Это государство стоит на фундаменте православного христианства и русской национальности. В России полно людей, которые не являются русскими по национальности, но к ним относятся очень хорошо — в России их воспринимают как равных партнёров. Посмотрите только на чеченцев. А чеченцы, кстати говоря — превосходные солдаты. Я постоянно слышу от разных людей, что они, мол, не так уж на деле и хороши, но эти люди сильно заблуждаются: чеченский народ — отменные и притом крайне преданные воины. И, кстати, если вспомнить времена царей, в армии каждого русского царя были контингенты из казаков, узбеков, чеченцев, других тюркских народов, татар, и они работали вместе с русскими и вместе с ними сражались против врага, кем бы он ни был, — османом, австрийцем, да кем угодно.





В общем, суть в том, что Россия больше сплочена, чем мы сами. Если вам нужны внутренние конфликты, недовольство, силы, работающие на раскол, то такое вы с избытком найдёте как раз внутри американского общества, а вот в России ситуация совершенно иная.

Дата выхода в эфир 02 июля 2023 года.