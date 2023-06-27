CNN: Байден отверг причастность Запада к попытке переворота в России и возложил всю вину на Путина

Страны Запада не имеют никакого отношения к попытке переворота в России, утверждает телеканал CNN. Об этом, в частности, заявил президент США Джо Байден. По его словам, он обсуждал ситуацию с западными лидерами, и все они согласились в том, что нельзя давать Путину возможность обвинить в ситуации Запад или НАТО. «Мы не имеем к этому никакого отношения», — подчеркнул глава Белого дома. Он также заявил, что США делают всё возможное, чтобы избежать разрастания конфликта до мировой войны.

Во время хаоса, охватившего Россию в эти выходные, США и их союзники ясно дали понять, что сорвавшаяся в итоге попытка Пригожина бросить вызов президенту Путину была внутренним делом России, отмечает телеканал CNN.

После того, как в понедельник Москва заявила, что она проверяет, причастна ли западная разведка к попытке переворота, Байден постарался опровергнуть эту идею, рассказав о том, как он консультировался с западными лидерами о правильном подходе к сложившейся ситуации.

«Они согласились со мной в том, что мы должны быть уверены, что не дадим Путину никаких оправданий. Позвольте мне подчеркнуть, мы не дали Путину повода обвинить в этом Запад или НАТО. Мы ясно дали понять, что мы в этом не замешаны. Мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил журналистам глава Белого дома.

Телеканал CNN сообщил, что США заранее предупредили о намерениях Пригожина, но поделились информацией только с избранными высокопоставленными чиновниками и союзниками, включая британцев. Появление этой информации стало последним свидетельством того, что США получают высококачественные и точные разведданные изнутри России, как это, похоже, происходило в течение последнего года. Это само по себе должно вызывать глубокое недовольство у Путина, отмечает CNN.

Комментарии Байдена, тем временем, также отразили странную двойственность его стратегии в отношении Путина, подчёркивает американский телеканал. Отправляя президенту Украины Владимиру Зеленскому миллиарды долларов в виде оружия и боеприпасов для борьбы за выживание его страны, Байден одновременно настаивает на том, что США не участвуют в конфликте с Россией, делая всё возможное, чтобы избежать прямого столкновения между силами НАТО и России, которое может привести к обострению ситуации вплоть до мировой войны, продолжает CNN.

Однако «красные линии» постоянно сдвигаются. Объёмы боеприпасов, тяжёлой артиллерии, систем Patriot и танков, которые поступают на Украину, считались немыслимыми, когда Россия начала свою спецоперацию в феврале прошлого года.

Тем не менее, утверждение Байдена о том, что США не участвовали в восстании в выходные дни, почти наверняка является констатацией факта, утверждает CNN. США не имеют права участвовать в борьбе между полевым командиром Пригожиным и российским лидером.

Заявления Москвы о причастности Запада к восстанию выглядят как попытка отвлечь внимание от раскола, угрожающего подорвать власть Путина, настаивает американский телеканал. Похоже, они также призваны убедить россиян объединиться против внешнего врага. Владимир Путин неоднократно называл конфликт на Украине борьбой против того, что он считает попыткой Запада лишить Россию её законного статуса мировой державы.

По версии CNN, это отвлекает внимание от того факта, что российский президент направил свои войска на Украину, спровоцировав конфликт, который показал, что могущественная российская армия плохо оснащена, а управление её силами осуществляется недостаточно хорошо.

Как бы там ни было, сейчас западные правительства пытаются извлечь из ситуации политическую выгоду и усилить давление на Путина внутри России. Госсекретарь США Энтони Блинкен на воскресных ток-шоу утверждал, что хотя США не участвовали в попытке переворота, оно показало «трещины во власти Путина». В понедельник эта фраза была подхвачена в Европе.

Некоторые опытные американские наблюдатели предупреждают, что ещё слишком рано списывать Путина со счетов. «Это показалось мне отчаянием Пригожина, который пытается как-то сохранить группу Вагнера в рабочем состоянии. Я не вижу в этом популистской угрозы Путину, я не вижу в этом разрушения ауры непобедимости Путина», — сказал в понедельник CNN бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, хотя он и допустил, что военные позиции Путина могли ослабнуть.

Теперь российский президент сталкивается с новым политическим фронтом у себя дома, и, если он не сможет восстановить свою власть, у Байдена есть шанс стать первым американским президентом XXI века, которому удалось переиграть лидера Кремля, заключает CNN.