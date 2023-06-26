Сын Джо Байдена Хантер снова угодил в громкий скандал: разоблачитель из Налогового управления США обнародовал его сообщения из мессенджера WhatsApp. Они не только подтверждают, что сын главы государства торговал влиянием отца, но и свидетельствуют о том, что в них был вовлечён и сам президент. Между тем, как передаёт Fox News, эфирные американские телеканалы на эту сенсацию внимания не обратили — им пришёлся как нельзя кстати мятеж ЧВК «Вагнер».

Наш медийный мейнстрим полностью посвятил себя этому мятежу в России, получив идеальный повод игнорировать новости об изобличительных сообщениях Хантера Байдена в WhatsApp, которые, по всей видимости, показали роль президента Байдена в коррупционной схеме, созданной его семьёй: в воскресных выпусках новостей на «большой тройке» эфирных телеканалов ЧВК «Вагнер» посвятили больше 39 минут, а сообщениям Хантера — ни секунды, они вообще не освещались. А в тот единственный раз, когда Хантера всё-таки упомянули, сенатор от демократов Эми Клобушар отмахнулась от опасений по его поводу. Вот, посмотрите.

ВЕДУЩИЙ NBC News: Вы считаете, что Хантеру Байдену было уместно присутствовать на одном мероприятии с генпрокурором Мэрриком Гарлэндом на той же неделе, когда он пошёл на сделку со следствием?

ЭМИ КЛОБУШАР, член сената США: (Усмехается.) Думаю, что, как нам об этом и говорит президент, речь здесь идёт о его сыне и говорить тут нужно отдельно. Если республиканцы собрались на этом строить свою кампанию на предстоящих выборах, желаю им удачи — а то ведь президент свою кампанию сможет строить на той мощной работе, которую он провёл, вернув в Америку 13 миллионов рабочих мест.

Между тем фракция республиканцев в палате представителей обещает принять меры и провести дальнейшее расследование в отношении деловых сделок семейства Байден, подчёркивая, что это может вылиться в объявление Байдену импичмента.

ДЖИМ ДЖОРДАН, член палаты представителей от штата Огайо: Итак, у нас появляется разоблачитель, который говорит, что ему не передавали данные, которые должны были передавать, что к Хантеру Байдену было особое отношение и что всё это дело в принципе расследовалось нелепейшим образом.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, член палаты представителей от штата Флорида: Речь теперь идёт об операции прикрытия, которую организовал минюст — и, убеждён, при поддержке Белого дома. Для нашей страны это нечто непостижимое.

ЖУРНАЛИСТ: Вы что же, начинаете процесс импичмента в отношении президента?

НЭНСИ МЭЙС, член палаты представителей от штата Южная Каролина: Не исключено, что так и будет. Нам нужно будет провести собственное расследование — нам ведь нужно быть лучше представителей левых. Надо будет собрать все свидетельства, соединить все точки, всё это должно будет идти через комитет по делам юстиции.

Дата выхода в эфир 25 июня 2023 года.