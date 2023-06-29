Макгрегор: от нашей финансовой системы отвернулись не потому, что у нас доллар, а потому, что мы всех кошмарим
Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.
Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.
Стали известны итоги драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине второго транша в размере $890 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFE), утверждённого в марте.
Решений о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик рассказал, что экс-владелец лондонского клуба Роман Абрамович вёл себя как обычный и простой человек.
Российским резидентам предоставили право продавать банкам полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу Банка России.
Руководство бразильского «Коринтианса» раскрыло детали сделки по трансферу Педро в петербургский «Зенит».
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев может уйти из итальянского клуба.
Габиля Джавадова рассказала RT об эмоциях от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Дербенте.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о планах Соединённых Штатов отправить в Южную Корею подлодку класса «Огайо», способную нести ядерное оружие.
Социальная сеть «ВКонтакте» запускает отдельное приложение «VK Знакомства». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов назвал дипломатическим отстранение трёх арбитров РФС.
Российская социальная сеть «ЯRus» намерена приостановить работу с пятницы, 30 июня.
Американскую певицу Мадонну выписали из больницы, где она проходила лечение от бактериальной инфекции Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
Киностудия Warner Bros. опубликовала второй трейлер фильма «Дюна 2» режиссёра Дени Вильнёва.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин продолжит карьеру в «Детройт Ред Уингз».
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что итогом июльского саммита Североатлантического альянса станет весомый пакет поддержки для Украины.
Стали известны итоги четвёртого и пятого раундов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Правительство России утвердило список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран могут ограничить с 1 октября по 31 декабря текущего года.
Защитник «Краснодара» Сергей Бородин продолжит карьеру в московском «Торпедо», которое вылетело по итогам сезона-2022/23 из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и военную технику, оставленную в Ростове-на-Дону после ухода бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил городской общественный совет при УМВД России.
Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что нападающий «Коринтианса» Педро Энрике обязательно будет полезен команде из Санкт-Петербурга.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что в российской интернет-энциклопедии «РУВИКИ» будет публиковаться только объективная и проверенная информация.
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер утверждает, что Соединённые Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину.
Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков рассказал подробности о законе, который упрощает получение налоговых уведомлений и который вступает в силу с 1 июля 2023 года.
Синоптик Александр Шувалов рассказал, какой ожидается погода в столичном регионе в июле.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев заявил, что важно расширять образовательную поддержку бизнеса.
Долгие перелёты являются серьёзной нагрузкой для организма, необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта. Об этом заявил патологоанатом и врач Александр Эдигер.
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что с 2019 года в жилых помещениях нельзя заниматься гостиничным бизнесом.
Стали известны итоги второго и третьего раундов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Адвокат, управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнёры» Владимир Юрасов прокомментировал согласие Верховного суда России с тем, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.
Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин заявил, что причина обострения остеохондроза летом чаще всего одна — это работа на грядках.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили строительство в республике трёх комплексов по переработке отходов.
Финансовый эксперт, основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко дал рекомендации по правильному распределению сбережений. По его словам, важно составить список расходов и доходов.
Абитуриентам в Москве помогут определиться с выбором колледжа в формате подкаста, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Специалисты расскажут о самых востребованных специальностях, дадут советы от педагогов, выпускников и работодателей.
Правозащитник, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет», член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала ситуацию вокруг гибели приёмного мальчика в Екатеринбурге.
«Роснефтефлоту», структуре нефтяной компании «Роснефть», передали танкер класса Aframax — четвёртый произведённый на судоверфи «Звезда».
На Бажовском фестивале в Челябинской области будет представлено 25 народных подворий. Мероприятие состоится недалеко от села Демарино Пластовского района.
В Челябинской области создадут особую экономическую зону, рассказал губернатор Алексей Текслер во время подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл встречу с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи.
Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что НАТО следует упростить процедуру членства для Украины с целью ускорения вступления страны в Североатлантический альянс.
Соединённые Штаты в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS Вооружённым силам Украины.
В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему санкции в отношении российского спорта продолжат действовать.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с экологической активисткой Гретой Тунберг, сообщается на сайте украинского лидера.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Уимблдона.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что власти Польши и Литвы могут принять решение о вводе своих войск на Украину при поддержке Соединённых Штатов.
Нападающий бразильского «Коринтианса» Педро Энрике Силва дос Сантос продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что контрнаступление украинских военных может повлиять на относительно стабильную ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
В районе города Пори в Финляндии обнаружены комары Culex Modetus, известные как распространители вируса лихорадки Западного Нила.