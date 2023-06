Полковник Макгрегор: у Зеленского проблемы — армия Украины деморализована и на грани развала

Произошедшая в России на выходных попытка переворота не оказала никакого влияния на ход украинского конфликта, а Киев не смог воспользоваться ситуацией, отмечает в интервью Redacted экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор. По его словам, это не удивительно: армия Украины полностью деморализована и находится на грани развала, а многие военные дезертируют в Россию или вообще с поля боя.

Что неудавшаяся попытка переворота в России на выходных говорит о конфликте на Украине, о намерениях Запада, о предвзятости западных СМИ и тому подобном? Обсудим это с полковником Дугласом Макгрегором, чтобы получить, если так можно выразиться, отчёт о результатах этих сумасшедших выходных, которые у нас были. Полковник, рад видеть вас в такую богатую новостями неделю в связи с таким серьёзным вопросом.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: Это точно.



В первую очередь, я хотел бы взглянуть на эти карты в режиме реального времени. Думаю, они действительно очень помогут нашей аудитории, которая, возможно, не знакома с тем, что представляет собой эта оспариваемая территория. Эта территория, которая, конечно, проголосовала за то, чтобы стать частью России, — Донбасс, который ранее был востоком Украины. Вот российская карта боевых действий в реальном времени. Здесь вы можете видеть линию фронта, и она выглядит несколько иначе, чем украинская карта боевых действий в реальном времени. Так что никто не может обвинить нас в предвзятости в этом отношении — вот две разные карты, одна от российской, другая от украинской стороны, показывающие линию фронта в реальном времени. На выходных The New York Times писала, что, по сути, это совершенно никак не повлияло на боевые действия. Запад… Украина не смогла воспользоваться этим переворотом на выходных. Они ничего не смогли сделать. Им не удалось как-то использовать этот масштабный переворот. Это, в каком-то смысле, сумасшедшее допущение со стороны The New York Times, но, просто основываясь на этих картах линии сражений — как вы оцениваете, как сейчас обстоят дела, после этого мятежа на выходных?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Если вы посмотрите на российскую карту, то увидите, что там отмечено продвижение на северо-восточном фланге. И если вы просто внимательно посмотрите, территория, находящаяся под контролем России, представляет собой большой банан, она хорошо вписывается в эту форму. Русские добились успехов в направлении Харькова. Это были ограниченные наступления, я думаю, с целью получить контроль над дорожной сетью и территориями, которые обеспечат быстрое наступление, которое должно за этим последовать. Есть и некоторые другие участки, где также наблюдаются определённые успехи. С украинской стороны такого особо не наблюдается по очевидным причинам. Украинские вооружённые силы, по сути, находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, там происходит большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. Так что у режима Зеленского большие проблемы.

Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.