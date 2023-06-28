Если кто-то хочет помочь той или иной стране вести боевые действия, то необходимо попытаться сделать это таким образом, чтобы не причинить ей больше вреда, чем пользы, но украинский конфликт является исключением. Как пишет Jacobin, поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном, который якобы «безвреден», указывают на извращённый характер западного дискурса касательно конфликта на Украине

Если вы хотите помочь той или иной стране вести боевые действия, нужно попытаться сделать это таким образом, чтобы не причинить ей больше вреда, чем пользы, — к примеру, подвергнув её народ и источники продовольствия воздействию токсичных боеприпасов, применение которых оборачивается долгосрочными негативным последствиями для здоровья. Однако, как пишет Jacobin, правительствам, которые слишком усердно поддерживают военные усилия Украины, это не кажется таким уж очевидным. Администрация Джо Байдена собирается снабдить Киев боеприпасами с обеднённым ураном — снарядами для танков «Абрамс», поставки которых она одобрила в январе. Если это действительно произойдет, то Соединённые Штаты станут второй страной, снабдившей украинские силы токсичными боеприпасами, после Великобритании, чье правительство приняло решение о передаче Киеву снарядов с обеднённым ураном в марте.

Как продолжает автор статьи, Лондон и Вашингтон как всегда настаивают на том, что обеднённый уран якобы безвреден. Однако Агентство по защите окружающей среды США открыто сообщает о том, что обеднённый уран «опасен в случае попадания в организм» и что он представляет «собой серьёзную угрозу для здоровья», если его вдохнуть или проглотить. Агентство также призывает американцев переселяться как можно дальше от полигонов, где это вещество до сих пор используется в снарядах. Министерство по делам ветеранов США называет обеднённый уран «потенциальной угрозой для здоровья в случае попадания в организм».

В прошлом правительство Великобритании тоже признавало риски, которые обеднённый уран несёт для здоровья, хотя оно всё равно вооружало своих солдат этими боеприпасами, чтобы они применяли их в войнах на территориях других стран. Утечка одного документа британского Министерства обороны от 1997 года обернулась серьезным скандалом: хотя глава военного ведомства продолжал отрицать опасность обеднённого урана для здоровья людей, в документе чёрным по белому было написано, что он «увеличивает риск развития рака легких, мозга и лимфатической системы». Хотя власти попытались дискредитировать тот отчёт, заявив, что его составил стажёр, два года спустя, когда Великобритания готовилась к вторжению в Ирак, её солдатам раздали информационные формуляры, где говорилось, что обеднённый уран «потенциально может вызывать проблемы со здоровьем».

Кроме того, в 2020 и 2022 годах Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюции, призывающие к повышению уровня осведомлённости об опасностях обеднённого урана для здоровья людей и экологии, а также к принятию мер по предотвращению его пагубного воздействия. За эти резолюции проголосовало подавляющее большинство стран мира. Только пять государств оба раза этого не сделали: Франция, Израиль, Великобритания, Соединённые Штаты и Либерия.

«Существует вполне реальная опасность того, что украинцы столкнутся с ужасными долгосрочными последствиями от применения снарядов с обеднённым ураном — в дополнение ко всему тому, через что они сейчас вынуждены проходить. Тот факт, что люди, которые громче всех кричат о своей солидарности с украинцами, зачастую ни словом не упоминают об опасности обеднённого урана, указывает на извращённый характер американского дискурса касательно конфликта на Украине», — заключает автор материала.