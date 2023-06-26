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N-TV: «возмутитель спокойствия в ЕС» — Венгрия сохраняет тесные связи с Россией и надеется на возвращение Трампа

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Правительство Венгрии поддерживает прекрасные отношения с Кремлём, несмотря на конфликт на Украине: Будапешт замедлил принятие нескольких пакетов санкций ЕС против России, делает ставку на российский газ и препятствует вступлению Украины в ЕС и НАТО, пишет N-TV. Ещё одним «настоящим другом Венгрии» является экс-президент США Дональд Трамп. Премьер-министр страны Виктор Орбан убеждён, что именно возвращение Трампа в Белый дом могло бы положить конец конфликту на Украине.
N-TV: «возмутитель спокойствия в ЕС» — Венгрия сохраняет тесные связи с Россией и надеется на возвращение Трампа
AP

Венгрия — «последний друг» России в Европе. Правительство премьер-министра Виктора Орбана поддерживает прекрасные отношения с Кремлём, несмотря на конфликт на Украине. Будапешт замедлил принятие нескольких пакетов санкций ЕС против России, делает ставку на российский природный газ ещё сильнее, чем до конфликта, и препятствует вступлению Украины в ЕС и НАТО, пишет N-TV.

«Венгриявозмутитель спокойствия в ЕС», — утверждает Андреас Бок. Эксперт по Венгрии из Европейского совета по международным отношениям обвиняет Будапешт в подрыве политики ЕС в отношении России: «Венгрия до сих пор не принимала участия в оказании военной помощи. Кроме того, страна также не разрешила транзит оружия через венгерскую территорию».
 
Венгрия играет особую роль в Европейском Союзе. Правительство Орбана не полностью противостоит Киеву, оно даже выделило Украине €340 млн евро гуманитарной помощи и впустило в страну около миллиона украинских беженцев. Однако всякий раз, когда дело доходит до наказания России, Орбан «нажимает на тормоза». «Орбан утверждает, что санкции не помогают остановить войну и что они в принципе нанесли больше вреда европейской экономике, чем России. Он всегда указывает на рост цен в Европе. Проводились также информационные кампании, в которой правительство демонизировало санкции», — рассказывает Бок.
 
За этой политикой стоит не только Виктор Орбан, но и Петер Сийярто. В 2014 году Сийярто был назначен министром иностранных дел Венгрии. «Он уже почти десять лет является главным дипломатом Венгрии и, конечно же, за это время установил невероятное количество связей, в первую очередь с Россией», — рассуждает эксперт.
 
Сийярто продолжает активно использовать эти связи и после начала конфликта на Украине. Буквально на прошлой неделе главный дипломат Орбана посетил в качестве гостя Петербургский международный экономический форум. Летом прошлого года Сийярто ездил в Москву, чтобы лично встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для переговоров о дополнительных поставках газа и нефти. И успешно.
 
В апреле Сийярто подписал новые контракты: следующей зимой «Газпром» поставит больше газа, чем было согласовано, и отложит оплату счетов, если цены на газ резко вырастут. «Согласно последним данным, Венгрия в настоящее время получает около 80% своего природного газа и 80% своей сырой нефти из России. Кроме того, Венгрия также договорилась с Москвой о внесении изменений в договор о расширении АЭС, построенной российской компанией «Росатом»», — утверждает Бок.
 
В Пакше, в 100 км к югу от Будапешта, четыре ядерных реактора производят чуть более половины электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии. «Росатом» взял на себя строительство двух новых энергоблоков. «Этот пример также ясно показывает тесные экономические связи между двумя странами», — добавляет эксперт.  
 
Петер Сийярто — один из ключевых архитекторов российско-венгерского партнёрства. За заслуги в развитии двусторонних отношений в конце 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров даже вручил ему орден Дружбы. В ответ Сийярто написал в Facebook*, что «гордится» тем, что, «несмотря на крайне неблагоприятные глобальные и региональные события последних лет», Венгрия поддерживает сотрудничество с Москвой. «Сийярто известен своей очень дружественной по отношению к России политикой. Тот факт, что он получил этот орден, безусловно, подтверждает это», — говорит Бок.
 
Но правительство Венгрии поддерживает хорошие отношения не только с Россией, но и с «большим поклонником Владимира Путина» — Дональдом Трампом.
 
Орбан и Сийярто надеются на возвращение Трампа на пост президента США в следующем году. Они убеждены, что Трамп мог бы договориться с Путиным о сделке и положить конец конфликту на Украине. «Если бы Трамп победил на последних президентских выборах, война бы не разразилась, — заявил Сийярто в интервью американскому телеканалу. — Мы рассматриваем его возможное возвращение в Белый дом как надежду на мирное будущее».
 
Министр иностранных дел Венгрии считает Трампа «настоящим другом Венгрии». Он желает ему успехов не только на выборах осенью 2024 года, но и на предстоящих судебных слушаниях.
 
Виктор Орбан в последнее время также неоднократно публично поддерживал Трампа. Премьер-министр Венгрии является единственным главой западного правительства, демонстративно вставшим на сторону Трампа в связи с судебными процессами.
 
«Орбан видит в возможном переизбрании Трампа легитимизацию своей политики», — анализирует Бок. Эксперт по Венгрии считает, что отношения между Венгрией и США значительно улучшились бы при Трампе: «Тогда Орбана больше нельзя будет считать возмутителем спокойствия из периферийной страны ЕС, у него снова будет могущественный союзник в Белом доме».
 
Поэтому неудивительно, что глава правительства Венгрии встал на сторону бывшего президента США и рассчитывает на его возвращение. Трамп и Орбан очень близки идеологически, придерживаются одних и тех же консервативных ценностей и хотят укрепить национальное государство. Они словно братья по духу, подытоживает N-TV.

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