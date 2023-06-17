Венгрия крайне заинтересована в появлении «защитника мира у руля в США», которым может стать Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах, уверен Виктор Орбан. Более того, глава венгерского правительства назвал США спонсорами Киева в украинском конфликте — и они должны сесть за стол переговоров рядом с Россией и Украиной, сообщает Do Rzeczy.

Дональд Трамп в состоянии достичь мира на Украине, в случае если он одержит победу на президентских выборах в США, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «На Западе есть человек, способный положить конец этой войне и заключить мир. Этот человек — Дональд Трамп», — сказал венгерский лидер в эфире радио Kossuth. Одновременно он подчеркнул, что Будапешт крайне заинтересован в появлении «защитника мира у руля в США», пишет Do Rzeczy.

По мнению Виктора Орбана, в переговорах по урегулированию украинского конфликта должны участвовать не только Украина и Россия, но и США, ведь именно они выступают в роли главного военного и финансового спонсора Киева. Более того, у него нет сомнений в том, что украинцы в состоянии воевать, лишь пока США снабжают их оружием и деньгами. «Если американцы захотят мира, то будет мир», — подчеркнул глава правительства. Одновременно лидер ясно дал понять, что его действия всегда будут «провенгерскими».

Do Rzeczy напоминает, что Дональд Трамп уже несколько раз заявлял, что если бы он по-прежнему правил в Белом доме, то до украинского конфликта дело бы не дошло. «Но даже сейчас, в качестве президента, я мог бы дать своё согласие на окончание этой ужасной войны в течение 24 часов», — говорил экс-лидер США. Он также призывал немедленно начать переговоры с целью завершения кризиса на Украине, потому что в противном случае ситуация может вылиться в третью мировую войну. Портал также отмечает, что в начале января Дональд Трамп раскритиковал западную военную помощь Украине, утверждая, что сначала поступят танки, а затем ядерные бомбы. Так он прокомментировал тогдашнее решение президента США Джо Байдена передать Киеву 31 танк Abrams.