Орбан: на Западе есть один человек, который может положить конец украинскому конфликту, — и это Трамп
Дональд Трамп в состоянии достичь мира на Украине, в случае если он одержит победу на президентских выборах в США, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «На Западе есть человек, способный положить конец этой войне и заключить мир. Этот человек — Дональд Трамп», — сказал венгерский лидер в эфире радио Kossuth. Одновременно он подчеркнул, что Будапешт крайне заинтересован в появлении «защитника мира у руля в США», пишет Do Rzeczy.
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