Лiга: «не допустить кровавой бойни» — Виктор Орбан сделает всё, чтобы сорвать наступление Киева

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что власти страны «считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии», поскольку оно станет «кровавой бойней». Как пишет «Лiга.net», Орбан добавил, что прежде, чем украинцы начнут контратаку, необходимо сделать всё возможное, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны «считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии», поскольку оно станет «кровавой бойней». Как пишет «Лiга.net», Орбан отметил, что «наступающая сторона несёт большие потери, чем обороняющаяся», добавив, что «Киев может потерять больше военных, чем Москва».
«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров», — резюмировал он.
Портал «Лiга.net» обратился за комментарием к спикеру Министерства иностранных дел Украины Олегу Николенко. Он сообщил, что прокомментирует «чуть позже».
Педагог-психолог московской школы № 1566, призёр конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог года Москвы — 2023» Виктория Власова рассказала, стоит ли ограничивать пребывание ребёнка в интернете.
Министерство жилполитики Московской области выдало застройщику разрешение на строительство учебно-лабораторного комплекса Московского физико-технического института (МФТИ). Он будет расположен в Долгопрудном.
Нужно сделать всё, чтобы не позволить ни при каких обстоятельствах раскачать ситуацию в стране извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что необязательно пить кофе, чтобы взбодриться. Существуют и другие продукты, обладающие тонизирующими свойствами.
В третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Чехия намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Об этом он сказал по итогам двусторонней встречи с главой молдавского правительства Дорином Речаном.
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о возможном отстранении польского арбитра Шимона Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов из-за его присутствия на ультраправом митинге в Польше.
Нутрициолог Юлия Шарапова дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезными продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, глицина, лецитина и витамина К.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что строительство различных объектов по городской программе стимулирования создания мест приложения труда предусмотрено 39 соглашениями, подписанными столичными властями с девелоперами с 2020 года.
Врач ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, нутрициолог Елена Буторина посоветовала выбирать цельнозерновую овсянку, так как в ней содержится больше полезных веществ, чем в очищенной.
В Тюменской области представили карту инвестиционных проектов, которая содержит данные примерно о 400 объектах. Документ заключает в себе сведения о площади построек, наличии инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа.
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что холодные напитки и мороженое в жару вредны для организма и могут вызвать воспалительные процессы в глотке и гортани.