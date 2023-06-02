Лiга: «не допустить кровавой бойни» — Виктор Орбан сделает всё, чтобы сорвать наступление Киева

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что власти страны «считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии», поскольку оно станет «кровавой бойней». Как пишет «Лiга.net», Орбан добавил, что прежде, чем украинцы начнут контратаку, необходимо сделать всё возможное, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны «считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии», поскольку оно станет «кровавой бойней». Как пишет «Лiга.net», Орбан отметил, что «наступающая сторона несёт большие потери, чем обороняющаяся», добавив, что «Киев может потерять больше военных, чем Москва».

«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров», — резюмировал он.

Портал «Лiга.net» обратился за комментарием к спикеру Министерства иностранных дел Украины Олегу Николенко. Он сообщил, что прокомментирует «чуть позже».