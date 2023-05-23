Орбан: Украине не одержать военной победы над Россией

«Несчастные украинцы» никак не смогут одолеть Россию на поле брани, заявил во вторник в интервью Bloomberg премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мысли венгерского лидера, конфликт на Украине прекратится лишь после того, как Россия достигнет договорённости об этом с США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого «многие считают самым близким союзником Кремля в Евросоюзе», заявил во вторник, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией, сообщает Bloomberg.

«Если посмотреть на цифры, посмотреть на обстановку, вспомнить тот факт, что НАТО не готово отправлять войска, становится очевидно, что на поле брани несчастным украинцам победы не одержать», — разъяснил глава венгерского правительства в беседе с главным редактором Bloomberg Джоном Миклтвэйтом.

По мнению Орбана, боевые действия на Украине прекратятся только тогда, когда Россия сможет договориться об этом с США. Венгерский лидер также отметил, что надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в Америке в следующем году.

Подход правительства Орбана к Украине — Будапешт, в частности, в настоящий момент блокирует в ЕС предоставление Киеву нового транша финансовой помощи в размере €500 млн, — а также «тесные связи» венгерского лидера с Москвой вывели на первый план его сложные отношения с союзниками по Евросоюзу и НАТО, напоминает обозреватель Bloomberg. В ЕС и альянсе Орбана много критикуют за то, что более чем за 10 лет его правления в Венгрии «буйным цветом расцвела коррупция», а также были «подточены основы демократии», упоминает журналист.

Венгрия — один из немногих членов НАТО, отказавшийся поставлять Украине оружие, подчёркивается в материале Bloomberg. При этом критики Орбана приравнивают шаги, которые тот предпринимает для сокращения помощи Киеву, к «капитуляции перед лицом России», говорится в статье.