N-TV: Орбан сравнил европейское единство с планами Гитлера о мировом господстве
Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил ЕС с планами мирового господства Адольфа Гитлера, пишет N-TV. Во время своего выступления в городе Веспрем, Орбан заявил, что с момента падения Римской империи на европейской территории постоянно предпринимались попытки создать «рейх».
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