Украина — это «финансово несуществующая» страна, поэтому когда США и Европа больше не будут поддерживать её, то украинский конфликт автоматически подойдёт к концу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский лидер объяснил, что эта поддержка не может продолжаться вечно, ведь десятки миллиардов евро, которые Европа жертвует Украине, уже сегодня нужны европейской экономике, сообщает Do Rzeczy.
«Венгрия, в отличие от США, выступает против войны. Американо-венгерской дружбе приходится терпеть это расхождение во мнениях», — заявил сегодня в эфире Radio Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, украинский конфликт прекратится сразу же, как только США и Европа перестанут оказывать Киеву поддержку.
Венгерский лидер упрекнул Европу в том, что она тратит очень большие средства на помощь украинской стороне. «Это ведь огромные суммы, десятки миллиардов евро, в которых нуждается европейская экономика. И совершенно очевидно, что это не может продолжаться бесконечно», — подчеркнул Орбан. Более того, он назвал Украину «финансово несуществующей» страной.
В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал санкции США в отношении Международного инвестиционного банка. После объявления ограничений венгерские власти решили выйти из него. «Я хочу ясно сказать, что нет такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов США, переданных оппозиции, которые заставили бы венгерское правительство отказаться от его миролюбивой позиции. Все попытки в этом направлении тщетны», — предупредил министр в ходе пресс-конференции. «Венгрия — это государство, и, пожалуйста, не относитесь к нам, как к чьей-либо колонии», — отрезал он.
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