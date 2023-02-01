УП: в Киеве обиделись на Орбана — позабыл об Украине

Украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Венгрии, которому выразило протест в связи с высказываниями Виктора Орбана. Как передаёт «Украинская правда», ранее премьер Венгрии заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с русскими, «забыв» об Украине.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и выразило ему протест в связи с высказываниями Виктора Орбана. Как передаёт «Украинская правда», премьер Венгрии во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с русскими, «забыв» об Украине.

«Не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией — на севере; на западе от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке — русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах», — заявил Орбан.

Как отмечает издание, под немецкоязычными он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине вообще не вспомнил, «населив» её русскими.