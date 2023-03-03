FAZ: Венгрия тормозит приём Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии продолжает откладывать голосование по вопросу ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщает Frankfurter Allgemeine. Этот вопрос снят с повестки дня заседаний Государственного собрания на предстоящей неделе, а голосование по нему планируется провести только после 20 марта. Перед этим «для урегулирования спора» Стокгольм и Хельсинки посетит парламентская экспертная комиссия.

Парламент Венгрии продолжает откладывать голосование по вопросу ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. В четверг на сайте Государственного собрания появилась информация о том, что этот вопрос будет снят с повестки дня заседаний на предстоящей неделе, а голосование по нему пройдёт только через две недели. Соответствующий законопроект был внесён в парламент в среду, сообщает Frankfurter Allgemeine.

При этом, как утверждает издание, стало понятно, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу в целом поддерживает не только правительство страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, но и лидеры партий, входящих в правящую коалицию. Однако в связи с тем, что эти две страны в прошлом критиковали состояние демократии и ситуацию в области верховенства права в Венгрии, политики партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) чувствуют себя «оскорблёнными».

По этой причине «для урегулирования спора» Стокгольм и Хельсинки посетит парламентская экспертная комиссия. «О чём именно она хочет договориться или чего именно она хочет добиться, неясно, но её рекомендации не имеют обязательной юридической силы. Однако голосование в парламенте будет отложено до её возвращения», — пишет издание.

В ходе дебатов в Государственном собрании в среду председатель комитета по иностранным делам и депутат от партии «Фидес» Жолт Немет заявил, что Венгрия поддерживает расширение НАТО, поскольку оно «сделает альянс сильнее». Но двусторонние отношения, по его словам, — это отдельный вопрос. Для Венгрии ратификация является «прекрасной возможностью» прояснить «недопонимание, обвинения и ложь» в диалоге со своими партнёрами. Оппозиционные фракции, за исключением ультраправой партии «Наша Родина», безоговорочно поддержали ратификацию.

«На словах» Орбан выступает в поддержку расширения НАТО, однако рассмотрение вопроса ратификации документов о присоединении к альянсу Швеции и Финляндии постоянно откладывается с осени. Буквально на этой неделе венгерская правящая коалиция вновь продемонстрировала, что на пути к быстрому принятию решений не возникает никаких препятствий, если этого хочет Орбан: в течение двух дней парламент рассмотрел и принял неожиданную поправку в законодательство в области здравоохранения, передаёт Frankfurter Allgemeine.