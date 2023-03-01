Politico: дебаты в Венгрии насчёт принятия Швеции и Финляндии в НАТО предвещают неприятности

Венгерский парламент приступает в среду к проведению открытых дебатов, касающихся заявки стран Северной Европы на вступление в Североатлантический альянс, сообщает Politico. И по оценкам экспертов, это способно вновь подтвердить репутацию Венгрии как «нарушителя спокойствия» в Евросоюзе, поскольку предшествующие заявления ряда венгерских политиков, включая премьер-министра Виктора Орбана, не предвещают быстрого и лёгкого одобрения этой заявки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вполне способен «испортить впечатление» в том, что касается возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пишет Politico. Венгерский парламент приступает к проведению открытых дебатов по вопросу о заявке стран Северной Европы на вступление в военный альянс — и у экспертов есть опасения, что это станет очередным поводом для Венгрии подтвердить свою репутацию в качестве «нарушителя спокойствия» в Европе, говорится в статье.



Как и Турция, Венгрия до сих пор ещё не ратифицировала обращения Финляндии и Швеции с просьбой о вступлении в трансатлантический оборонный альянс, хотя прошло уже больше восьми месяцев с тех пор, как лидеры НАТО приняли эти заявки на саммите в Мадриде. На этой неделе венгерский парламент наконец начнёт обсуждение спорного вопроса: дать ли этим странам Северной Европы «зелёный свет» для вступления в НАТО.



Процесс ратификации стартует в Будапеште в эту среду, после чего в парламенте должны начаться дебаты перед голосованием, которое, как ожидается, состоится во второй половине марта, поясняется в статье. Однако эксперты отмечают, что впереди уже виднеются признаки грядущих неприятностей, пишет Politico.



Многие члены НАТО в основном обеспокоены поведением Турции, которая до сих пор препятствует принятию в ряды альянса стран Северной Европы. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган блокирует заявку Швеции, утверждая, что Стокгольм укрывает курдских боевиков, напоминает автор. Однако правительство Виктора Орбана также способно затянуть процесс парламентского одобрения, предупреждает Politico.



Дело в том, что Финляндия и Швеция ранее выступали в качестве одних из самых острых критиков в отношении проблемы «верховенства закона» в Венгрии и Польше, увязывая этот вопрос с выделением финансовой помощи от ЕС. Будапешт до сих пор спорит с Брюсселем относительно выделения средств из общеевропейского бюджета, поскольку Венгрию обвиняют в нарушении демократических стандартов, говорится в статье.

В частности, вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила ранее в этом месяце, что Венгрия должна «как можно скорее» решить проблемы, касающиеся независимости судебной системы, если она хочет получить от Евросоюза гранты в размере €5,8 млрд из специального фонда, направленного на оказание помощи по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.



В свою очередь, Хельсинки и Стокгольм по большей части хранят молчание и никак не комментируют предстоящие дебаты и голосование в Будапеште, чтобы заранее не разжигать полемику, говорится в статье. Швеция также пытается «не оттолкнуть» Эрдогана, который продолжает выдвигать свои требования, в то время как союзники по НАТО теперь даже признают возможность того, что эти страны могут быть приняты в состав альянса в разное время, а не вместе, как планировалось изначально.



Между тем Мате Кочиш, глава фракции от националистической партии Орбана в венгерском парламенте, заявил, что там разгораются «серьёзные дебаты» по вопросу о вступлении двух стран Северной Европы в Североатлантический альянс. По его словам, Венгрия даже планирует направить специальную делегацию в Швецию и Финляндию для рассмотрения возникших «политических споров».



Похоже, что и премьер-министр Виктор Орбан придерживается аналогичных взглядов на эту проблему, отмечается в статье. Венгерский лидер заявил в недавнем интервью, что, «хотя мы в принципе поддерживаем вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сначала нужно провести серьёзные обсуждения» по этому вопросу.



При этом Орбан припомнил предыдущую критику со стороны Финляндии и Швеции в адрес венгерских властей по вопросам верховенства закона. Премьер-министр подчеркнул, что некоторые члены его партии сомневаются в целесообразности принятия в НАТО таких стран, которые «распространяют вопиющую ложь о Венгрии, о проблемах верховенства закона в Венгрии и о демократии», — и задался вопросом о том, как они тогда могут быть союзниками в военной сфере.



Эти комментарии Орбана в очередной раз подтвердили опасения Брюсселя насчёт того, что венгерский лидер может попытаться использовать своё влияние по вопросу расширения НАТО с целью добиться уступок от ЕС в вопросах о верховенстве права, говорится в статье. В свою очередь, глава НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Хельсинки в понедельник призвал Турцию и Венгрию как можно скорее подтвердить заявки стран Северной Европы.



«Я надеюсь, что они скоро это ратифицируют», — заявил Столтенберг, комментируя дискуссии в венгерском парламенте. «Время пришло. Финляндия соответствует всем критериям, как и Швеция. Поэтому мы усердно над этим работаем, и цель состоит в том, чтобы сделать это как можно скорее», — заключил Столтенберг, отметив при этом, что принятие подобных решений находится в компетенции суверенных национальных парламентов стран Евросоюза.