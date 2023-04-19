American Conservative: США наказывают Венгрию за отказ идти на обострение конфронтации с Россией

Вопреки формальным союзническим отношениям, Соединённые Штаты усиливают экономическое и политическое давление на венгерское правительство. Причина – стремление Будапешта вести собственную независимую политику и избежать обострения конфликта с Москвой и её партнёрами, пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении находящегося в Будапеште Международного инвестиционного банка (МИБ), участницей которого является Россия. Впервые с начала спецоперации на Украине Вашингтон атаковал организацию, базирующуюся на территории его европейского союзника по НАТО, и тем самым подтвердил упадок в американо-венгерских отношениях, пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

По его словам, ликвидация МИБ — и планы более широких санкций против окружения венгерского президента Виктора Орбана — напоминают об огромной финансовой мощи, находящейся в распоряжении Соединённых Штатов. Они всё чаще используют это влияние, чтобы наказывать за малейшее отклонение от пути идеологического конфликта с «новым восточным блоком» — формирующейся плеядой держав от Китая до Южной Африки, Бразилии и России, которые отвергают однополярную гегемонию Америки.

Судя по быстрому выводу средств из МИБ, в Будапеште знали, что организация

попадёт в опалу. Министерство экономического развития Венгрии отметило, что банк больше не имеет большого значения для страны, которая сейчас глубоко интегрирована в европейский рынок, обращает внимание Ахмари.

На его взгляд, гораздо большую тревогу вызывают планы США ввести санкции против ряда видных деятелей, связанных с Орбаном и правящей партией «Фидес». Законопроект готовился с прошлого года, и, как ожидается, уже в следующем месяце его выносят на голосование в конгрессе, где он, вероятно, получит широкую поддержку.

До сих пор неясно, за какие именно проступки американские законодатели хотят наказать Венгрию. Скорее всего, они будут ссылаться на коррупцию, «верховенство закона» и права ЛГБТ. Хотя всем известно, что настоящей причиной является нежелание Будапешта «идти на всё ради антироссийского обострения», считает автор статьи.

По мнению публициста, обвинения, которые раздаются в адрес Венгрии, можно смело предъявить другим странам. Например, если политически непредвзятые суды где-то и существуют, то это место ещё только предстоит найти. Кроме того, по данным Transparency International, восприятие коррумпированности правительственных чиновников в соседней Румынии, Словакии и Болгарии гораздо выше.

Что касается свободы прессы, то Орбан действительно получил влияние на многие СМИ через своих сверхбогатых союзников. «Но точно так же и в США относительно небольшое число олигархов — простите, «предпринимателей» — контролируют большую часть мейнстримовых средств массовой информации», — обращает внимание автор статьи.

«Фидес» действительно приняла законы, ограничивающие преподавание гендерной идеологии в школе, что отражает консервативные культурные взгляды страны. Но Венгрия не Саудовская Аравия. Полиция нравов не преследует геев. И всё же именно Будапешт, а не Эр-Рияд, сталкивается с санкциями США, подчёркивает публицист.

«Нет, настоящее преступление Венгрии (в глазах Вашингтона. — ИноТВ) состоит в том, что она придерживается старомодной веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации. В то, что, возможно, Европе не стоит разжигать потенциальную ядерную конфронтацию с Россией. В то, что конфликт, подобный украинскому, лучше всего рассматривать через реалистичную геополитическую призму, а не через чрезмерно идеологическое представление, противопоставляющее «свободу» «несвободе», — заключает Ахмари.