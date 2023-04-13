Соединённые Штаты вводят санкции против заместителя председателя правления Международного инвестиционного банка венгра Имре Ласлоцки, сообщает Fria Tider. Действия США в отношении гражданина Евросоюза и страны — союзника по НАТО носят исключительный характер. Финансовая организация рассматривается Вашингтоном как «очевидная платформа Кремля», которая своей деятельностью «угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа».
США приняли решение ввести санкции против трёх представителей «пророссийского» Международного инвестиционного банка (МИБ) в Будапеште. Одним из попавших под персональные санкции стал заместитель председателя правления МИБ венгр Имре Ласлоцки, пишет Fria Tider.
То обстоятельство, что Соединённые Штаты решили принять такие меры против гражданина страны НАТО и Евросоюза, является исключительным и вряд ли улучшит всё более прохладные отношения между Вашингтоном и Будапештом, отмечает автор статьи.
Посол США в Венгрии Дэвид Прессман в ходе пресс-конференции назвал МИБ «очевидной платформой Кремля». По словам дипломата, позволение «такому» банку вести свою деятельность в Венгрии несёт «угрозу безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейским соседям и их союзникам по НАТО».
Прессман, открытый гомосексуалист, недавно вступил в словесную перепалку с венгерскими министрами и воспользовался возможностью, чтобы разразиться антиправительственной тирадой. Среди прочего американский посол выразил обеспокоенность по поводу «сохраняющегося стремления» венгерских лидеров к расширению и углублению связей с Россией, несмотря на продолжающийся украинский конфликт и «угрозу трансатлантической безопасности», резюмирует Fria Tider.
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