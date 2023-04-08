Exxpress: большинство австрийцев против антироссийских санкций

41% австрийцев выступили против антироссийских санкций, пишет Exxpress, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом INSA. Сообщается, что за сохранение санкций высказалось 37% респондентов, а ещё 22% не определились со своим мнением. Как отмечает Exxpress, самая низкая поддержка санкций зафиксирована у опрошенных молодого и среднего возраста.
Большинство австрийцев выступают за отмену антироссийских санкций, пишет Exxpress, ссылаясь на результаты опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения INSA. Против санкций высказался 41% респондентов, в то время как продолжение санкционного давления поддержали 37% опрошенных. Ещё 22% участников не высказали конкретной позиции по данному вопросу.
Что касается разделения по партийной принадлежности, то наибольшее количество сторонников санкций наблюдается у избирателей, голосующих за австрийскую партию зелёных, пишет Exxpress. В то же время против санкций чаще всего выступают сторонники Австрийской партии свободы. Как отмечает Exxpress, против антироссийских штрафных мер чаще выступают избиратели правого толка, в то время как левые поддерживают санкционный режим.
Кроме того, в глаза бросается разница поколений, отмечает издание. Наиболее старшая группа опрошенных (возраст 60+) оказалась единственной, где сторонники санкций в большинстве. При этом в самой молодой группе опрошенных (от 16 до 29 лет) наблюдается самая низкая поддержка санкций. Наиболее решительные требования по отмене антироссийских санкций были зафиксированы в средней возрастной группе (от 40 до 49 лет): против штрафных мер высказалось 47% респондентов.
Ещё одна выявленная закономерность — зависимость мнения о санкциях от уровня дохода, пишет Exxpress. Согласно результатам, за сохранение санкций в основном выступают граждане с доходом от €3000 и выше.
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за мировую шахматную корону.
В Совете Федерации прошёл круглый стол, участники которого обсудили репродуктивное здоровье женщин. В частности, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина выразила мнение, что в России нужно законодательно отрегулировать репродуктивный возраст.
Юбилейный, десятый Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвятили 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Мероприятие пройдёт в Калининграде и области с 14 апреля по 12 июня.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал разработанный ЛДПР законопроект, в рамках которого призывается смягчить наказание за отсутствие при себе необходимых документов на автомобиль. Как считает эксперт, в цифровом государстве всё должно быть в электронном виде.
Автоэксперт Владимир Сажин выразил мнение, что разработка законопроекта, в рамках которого призвано смягчить наказание за отсутствие при себе необходимых документов на автомобиль, связано с процессом цифровизации.
Научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов заявил, что повышение уровня Мирового океана может представлять угрозу для местности, где побережье является пологим.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.
Профессор Театрального института имени Бориса Щукина Ада Пушкина, чьими учениками были Леонид Ярмольник, Мария Аронова, Максим Аверин и другие артисты, умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Евгения Князева.
Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сбои в работе американских комплексов JDAM, которые превращают обычные украинские бомбы в высокоточные боеприпасы, могут быть связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы ВС России, сообщает NBC со ссылкой на «секретные документы», которые утекли в сеть.
Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.
Мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.