Der Standard: «в парламенте не место пропаганде войны» — австрийский депутат объяснила своё отсутствие во время выступления Зеленского

Депутат Национального совета Австрии Петра Танцлер объяснила причину своего отсутствия во время выступления в австрийском парламенте украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Der Standard. По её словам, там не место главе государства, который распространяет военную пропаганду, борется с профсоюзами у себя в стране, а также сбрасывает кассетные и фосфорные бомбы на ни в чём неповинных людей.

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского зал заседания Национального совета Австрии покинуло больше половины депутатов из оппозиционной Социал-демократической партии, напоминает Der Standard. Лидер политического объединения Памела Ренди-Вагнер назвала произошедшее «плохой картинкой», но ещё больше её возмутило объяснение, которое дала своему отсутствию одна из её коллег по партии Петра Танцлер.

По словам Танцлер, «в парламенте страны, приверженной нейтралитету, не место выступлению главы государства, который ведёт войну, распространяет военную пропаганду, борется с профсоюзами у себя в стране и, по имеющейся информации, сбрасывает кассетные и фосфорные бомбы на ни в чём неповинных людей».

Ренди-Вагнер назвала эти слова «непростительными» и «в корне неверными». Она демонстративно дистанцировалась от них и подчеркнула, что они не отражают позицию партии. Лидер социал-демократов также добавила, что в рамках внутрипартийного конфликта Танцлер занимает сторону её противника, экс-министра обороны Австрии Ханса Петера Доскоцила.

Позже у себя в Twitter Танцлер пояснила, что осуждает боевые действия России на Украине и в Национальном совете всегда поддерживала инициативы по оказанию Украине помощи, а также введению санкций против Москвы.