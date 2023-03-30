Salzburger Nachrichten: только 6% иностранных компаний полностью ушли из России

Только 6% иностранных компаний полностью отказались от ведения бизнеса в России, сообщает Salzburger Nachrichten со ссылкой на данные Венского института международных экономических исследований (WIIW). При этом 39% фирм продолжили «работать в обычном режиме». Как отмечает эксперт WIIW Василий Астров, оставшиеся в России компании принадлежат в основном к отраслям, не подпавшим под западные санкции. Так, например, в российском финансовом секторе продолжают активно работать дочерние компании многих западных банков.

65% австрийских компаний, работавших в России до начала конфликта на Украине, продолжают свою деятельность в стране. Для компаний из Австрии этот показатель выше, чем в среднем по миру. По данным Венского института международных экономических исследований (WIIW), 39% компаний со всего мира остались в России после введения санкций, пишет Salzburger Nachrichten.

Как отмечает эксперт WIIW Василий Астров, по состоянию на март 2023 года только 201 иностранная компания — 6% от общего числа — полностью покинула Россию. В общей сложности около 54% (около 1700 фирм) ограничили свою активность, сократили или приостановили новые инвестиции. При этом 39% (1225 фирм) «работают в обычном режиме».

Компании, продолжающие работать в России, принадлежат в основном к отраслям, не подпавшим под санкции, например австрийская компания Agrana, занимающаяся переработкой сельскохозяйственной продукции. «Под санкциями прежде всего находится импорт высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники, машиностроительного оборудования, товаров двойного назначения, а также предметов роскоши, — подчёркивает Астров. — Большинство товаров не подпадают под санкции, и, конечно же, многие фирмы в этих отраслях продолжают работу».

По словам Астрова, Raiffeisen Bank International (RBI) и дочерние компании других западных банков, таких как UniCredit, на данный момент продолжают активно работать в российском финансовом секторе, поскольку Запад, «конечно, не стал вводить санкции в отношении своих собственных банков». «В этом нет ничего незаконного. RBI получает хорошую прибыль в России именно потому, что оттуда ушли его некоторые конкуренты. Сейчас он играет чрезвычайно важную роль в России, особенно в сфере обработки платежей с остальным миром», — отметил Астров. Российские банки были отключены от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

В 2021 году иностранные компании, которые покинули страну после начала конфликта на Украине, заработали в России $46 млрд. Это соответствует примерно 15% от общего объёма продаж иностранных компаний в России.

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года и введения широкомасштабных западных санкций многие иностранные компании объявили об остановке экспорта в Россию и прекращении деятельности в стране, напоминает Астров. Он указывает на значительные различия между компаниями из разных стран: «Это неудивительно, учитывая, что основным мотивом для ухода иностранных компаний из России являлась забота о собственной репутации». По его словам, давление, оказывавшееся на компании внутри России, сильно варьировалось от страны к стране. Зачастую всё зависело от официальной позиции российского руководства.

Например, около 80% компаний из «дружественных» России стран, таких как Турция, Китай и Индия, не объявляли о планах покинуть российский рынок. Напротив, компании из стран, особенно критически настроенных по отношению к России, таких как Польша, Великобритания и страны Балтии, в подавляющем большинстве находятся в процессе сворачивания деятельности или уже покинули страну, передаёт Salzburger Nachrichten.