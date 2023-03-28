FA: США стоит признать, что санкции против России не принесли желаемого результата

Украинский конфликт преподал США важный урок: санкции — не панацея, а их эффективность сильно ограничена. Как пишет Foreign Affairs, карательные меры против России не повлияли на цели спецоперации и не разрушили экономику страны, поэтому Западу необходимо найти другой метод борьбы с угрозами.

За последнее десятилетие экономические санкции стали излюбленным инструментом Вашингтона, к которому он прибегает для решения целого ряда проблем. Санкции стали очень популярными, потому что американские власти увидели в них низкозатратное средство, способное причинить ущерб врагам США. Однако, как пишет Foreign Affairs, прошёл год с начала введения ограничений против России, который преподал важный урок об эффективности таких карательных мер. Санкции и экспортный контроль практически никак не поменяли стратегические расчёты Кремля.

Как продолжает автор материала, поначалу санкции вывели рынки из равновесия, однако к концу 2022 года стало ясно, что Россия выдержала первоначальную экономическую бурю, опровергнув ожидания многих западных руководителей и экспертов. В 2022 году спад в её экономике составил чуть больше 2%, что, конечно, хуже 5-процентного роста в 2021 году. Однако этот показатель оказался намного ниже первоначальных прогнозов аналитиков, суливших России падение ВВП на 10% и более.

Российская экономика оказалась стойкой и выносливой по трём основным причинам. Во-первых, страна в самом начале сумела получить доход от вооружённых действий. До начала спецоперации нефть и газ обеспечивали почти половину поступлений в российский бюджет, а связанная с украинским конфликтом геополитическая неопределённость привела к росту цен на эти ресурсы, и их стоимость оставалась высокой почти весь 2022 год. Это позволило Москве увеличить свои доходы от продажи чёрного золота примерно на 20%, что создало существенную подушку безопасности, защищающую страну от последствий западных санкций.

Во-вторых, Россия подготовилась. До начала боевых действий она старалась обезопасить себя от возможных карательных мер. В 2018 году она вывела свои валютные резервы из американской финансовой системы и увеличила золотые запасы. Москва создала внутренние механизмы межбанковских переводов и платежей, благодаря которым ей удалось успешно осуществлять расчёты внутри страны, а также с внешними союзниками. Россия углубила дипломатические отношения с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, и это дало ей выходы на новые рынки, когда рухнула торговля с Западом. После введения санкций Кремль принял дополнительные меры в области макроэкономики: ограничения на операции с капиталом и помощь фирмам, пострадавшим от ограничений.

В-третьих, в отличие от «экономической войны с максимальной нагрузкой», которую США в последние годы ведут против Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы, антироссийские санкции несколько ограничены по своим масштабам. На потребительские товары они, в общем и целом, не распространяются. Десятки российских банков по-прежнему связаны с международной финансовой системой, и это создаёт каналы для торговли, которая не охвачена санкциями. Запад старается воздерживаться от вторичных ограничительных мер, цель которых — помешать таким странам, как Китай и Объединённые Арабские Эмираты, торговать с Россией.

Конечно, санкции будут отрицательно сказываться на развитии экономики и промышленной базы страны. Однако разработчики санкционной политики должны признать, что ограничения и меры экспортного контроля не повлияют на стратегические расчёты Путина, которые в большей степени будут определяться развитием обстановки на поле боя.

Как заключает автор статьи, основной урок, который можно вынести из западных санкций против России, состоит в следующем: чиновникам и представителям власти не следует возлагать слишком большие надежды на такие меры. Как давно уже заметили эксперты, они могут быть ценным второстепенным инструментом, но редко становятся чудодейственным средством и не в силах радикально изменить расчёты противника в короткие сроки.

«Главный вывод из санкций, введённых в связи с конфликтом на Украине, таков: они не имеют особой ценности как предпочтительный инструмент воздействия — они ценнее как второстепенное средство обеспечения национальной безопасности США. Вашингтону следует уделять такое же внимание разработке и применению других инструментов, какое он уделяет средствам экономического принуждения», — подводит итог автор Foreign Affairs.