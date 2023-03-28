Bloomberg: ЕС разрешит своим членам блокировать поставки СПГ из России без введения новых санкций

Евросоюз намерен создать механизм, позволяющий странам-членам блокировать импорт российского сжиженного природного газа без необходимости введения новых санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. Ожидается, что страны получат право временно запрещать российским экспортёрам заранее резервировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок. По данным издания, за введение подобного регулирования особенно активно выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Европейский союз стремится создать механизм, позволяющий странам-членам блокировать импорт российского сжиженного природного газа без необходимости вводить новые санкции, сообщает Bloomberg.

Министры энергетики стран ЕС готовы одобрить предложение, которое даст их правительствам право временно запрещать российским экспортёрам заранее резервировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ, говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

Однако для использования такого механизма отдельным государствам всё же потребуются консультации с другими странами ЕС и Еврокомиссией. Ожидается, что с помощью этого инструмента ЕС продолжит сокращать поток энергоносителей из России.

«Мы не можем и не будем возвращаться к статус-кво, когда Россия была нашим основным поставщиком газа, — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. — Поэтому я считаю, что возможность для государств-членов временно ограничить мощности для транспортировки газа, в том числе СПГ, из России и Белоруссии, важное дополнение. Нам нужно обеспечить безопасность наших поставок».

Инициатива будет обсуждаться в рамках встречи министров энергетики стран ЕС в Брюсселе 28 марта. Она также нуждается в одобрении Европарламента, который предлагает собственные решения по сокращению импорта российского газа. По данным издания, за введение подобного регулирования особенно активно выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

В то время как поставки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня, поставки СПГ из России в Европу резко возросли, отмечает издание.

В начале марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала полностью отказаться от закупок российского СПГ. Она заявила, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты, когда срок их действия подходит к концу. Испания, крупнейший покупатель российского СПГ в ЕС в этом году, попросила компании не подписывать новые контракты с Россией, отмечает Bloomberg.