Немецкое правительство должно как можно быстрее приступить к ремонту газопровода «Северный поток», иначе будет уже поздно, заявил в интервью Focus премьер Саксонии Михаэль Кречмар. По его словам, трубопровод необходимо сохранить для будущих поколений и возможности возобновления экономических отношений с Россией. Он также призвал Берлин активнее выступать за переговорное решение украинского конфликта и выдвигать дипломатические инициативы.

Власти Германии должны как можно быстрее приступить к ремонту газопровода «Северный поток», заявил в интервью Focus премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмар. «В энергетической политике важно оставлять варианты открытыми. Эта инфраструктура обошлась в восемь миллиардов евро и наряду с газом может быть использована для транспортировки водорода. Когда Путин уйдёт, для его преемника трубопровод может стать возможностью для восстановления с нами экономических отношений. Сейчас по крайней мере его ещё можно починить. Вскоре он будет безвозвратно уничтожен».

«Меня волнует, чтобы у нас оставался открытым вариант для поставок энергии, — пояснил свою позицию Кречмар. — Мы ведём себя так, как будто всё уже ясно. При этом мы теперь покупаем дорогой СПГ, у которого такой же углеродный след, как у местного бурого угля. Нынешнее федеральное правительство значительно увеличит выбросы CO₂. В то же время вырастет спрос на электричество. И что с этим делать?! По моему мнению, утверждать, что трубопровод не нужен, — это очень смело. Для будущих поколений важно, чтобы линия поставок была открытой».

Страны Прибалтики видят в «Северном потоке» оружие, направленной против них, но это не повод отказываться от ремонта, подчеркнул премьер: «Мы должны проявлять благоразумие и разговаривать друг с другом. Мы должны справляться с разногласиями. Мы обещали Польше, что будем отстаивать и её энергоснабжение. Но мы суверенное государство, которое преследует свои собственные интересы. Так поступает каждая страна в мире».

Кречмар также призвал власти Германии активнее выступать за переговорное решение украинского конфликта: «Канцлер говорит, что у него сейчас сложилось такое впечатление, что Путин не готов к переговорам. Я тоже так думаю. Но мы должны его к ним принудить! Мы слишком сильно сосредоточились на оружии. Теперь мы с американцами, китайцами, индийцами и другими большими странами должны продвигать больше дипломатических инициатив». Премьер также осудил немецкие власти за то, что своим решением отправить Киеву оружие они напрямую вовлекли Германию в конфликт. Это было ошибкой, ведь теперь немцы не смогут активно и убедительно выступать в роли посредников и дипломатических игроков. Ситуация только ухудшается, констатирует Кречмар: «Необходимы перемирие и переговоры».