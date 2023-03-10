«Откровенное враньё»: Тулси Габбард о попытке США переложить ответственность за подрыв «Северного потока» на «проукраинскую группу»

Любой, кто уделяет внимание вопросу, понимает, что версия о подрыве «Северного потока» некой «проукраинской группой» — ложь: об этом заявила экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в своём интервью для Fox News. По словам Габбард, ответственность за диверсию несут США и НАТО, причём по сути они совершили акт военной агрессии — не только против России, но и против союзнической Германии.

На протяжении двух лет администрация Байдена делала всё, что в её силах, чтобы развязать третью мировую войну, которая началась бы в Восточной Европе. И этот план реализуется прямо у нас на глазах, правда, никто, кажется, этого не замечает. Президент Украины Владимир Зеленский, деспот, управляющий своей страной, вчера выступал на CNN и заявил о том, что вскоре ожидает от администрации Байдена поставок истребителей F-16.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: У нас нет истребителей, для того чтобы противостоять российским ударам. Нам действительно это нужно, и мы призываем президента США позволить начать обучение украинских пилотов. Президент Байден сказал мне, что этот вопрос будет проработан. Я верю, что США дадут нам возможность защитить наше небо.

Разве он не рассказывал нам на протяжении более года, что Россия вот-вот будет побеждена? Тогда почему мы посылаем Украине всё больше денег и материалов, может быть, он врёт нам? Кстати, о вранье: помните, нам говорили, что Россия взорвала собственный газопровод? New York Times и все остальные говорили: «заткнитесь, заступники Путина, это сделали русские!». Теперь же они признали, что русские этого не делали, но добавляют, что и мы этого не делали, а «Северный поток» был взорван некой проукраинской группой, устроившей крупнейшую экологическую катастрофу в истории человечества, а также одурачившей наших союзников по НАТО в Западной Европе. Проукраинская группа, ладно!

К нам присоединяется экс-конгрессмен Тулси Габбард. Большое спасибо за то, что смогли связаться с нами.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Спасибо за приглашение, Такер.

Итак, у «проукраинской группы» есть военная возможность взорвать один из самых важных в мире газопроводов, а администрация Байдена тут ни при чём. Это очередная ложь, которую нам рассказывают?

ТУЛСИ ГАББАРД: Такер, на данный момент настолько очевидно, что США и НАТО несут ответственность за эту диверсию, за этот акт войны — нападение на «Северные потоки» и их разрушение. Всё это время они нам лгали, а теперь попались на лжи и пытаются заставить нас поверить в эту нелепую историю, придуманную ради сокрытия фактов. С одной стороны, они нам говорят, что имеются новые разведданные, указывающие на то, что ни американцы, ни британцы не причастны к этому нападению, — но в то же время, мол, на основании этих разведданных невозможно сделать какие-либо выводы о том, кто же на самом деле это сделал, потому что нет конкретных сведений о каждом из участников этой так называемой проукраинской группировки. Это покажется бредом любому, кто уделяет внимание их словам.

Реальность такова, что именно они несут ответственность за этот акт, который влечёт за собой серьёзные краткосрочные и долгосрочные последствия. Это создаёт прецедент для таких стран, как Россия, Иран, Северная Корея и Китай, для того чтобы атаковать критическую инфраструктуру других стран: газопроводы, подводные кабели, финансовые системы, спутники. Этот список можно продолжать. Просто представьте проблемы, которые всё это может создать для нас и для всего мира.

Могу задать вам очень глупый вопрос, на который пока никто не ответил? Итак, этот газопровод поставлял газ в Германию. Германия — экономический двигатель Европы, ключевой игрок в НАТО, а мы все поддерживаем НАТО. То есть мы только что разрушили экономику нашего ключевого союзника по НАТО? Если бы немцы взорвали плотину Гувера, они были бы всё ещё нашими тесными союзниками? Разве НАТО не должно распасться, после того как нас поймали за руку?

ТУЛСИ ГАББАРД: Да, здесь есть несколько моментов: во-первых, администрация Байдена хочет, чтобы мы верили в эту «историю прикрытия». При этом их история намекает, что американские вооружённые силы и спецслужбы настолько некомпетентны, что никто не знал, что происходит, никто не мог предугадать такой ход событий. Во-вторых, вы правы: это был акт военной агрессии не только против России, но и против нашего союзника Германии.

Кроме того, акт военной агрессии может быть объявлен только конгрессом, а не президентом США или кем-то ещё. Этого, очевидно, не случилось. Именно поэтому Байден должен обратиться к нации, рассказать нам всю правду о том, что произошло, а конгресс должен будет задействовать свои надзорные функции, чтобы провести реальное расследование, рассказать нам правду, добраться до сути и привлечь к ответственности организаторов.

Должен сказать, это самое сумасшедшее, безумное событие, которое я когда-либо видел за последние 50 лет. Это просто невероятно, что никто не придаёт этому большого внимания!



ТУЛСИ ГАББАРД: Да, это удивительно.

Дата выхода в эфир 10 марта 2023 года.