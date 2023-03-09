Judging Freedom: «нелепая ложь» — экс-сотрудник разведки США раскритиковал западную версию о подрыве «Северных потоков»

Тиражируемая в западных СМИ информация о том, что «проукраинская» группа самостоятельно осуществила подрыв «Северных потоков», выглядит смехотворно. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал публицист и бывший сотрудник разведки ВМС США Джек Пособик. Он предположил, что за атакой, целью которой было ослабление Германии, стояли спецслужбы Лондона и Вашингтона.

Зачем МИ-6 вмешиваться и почему, по-вашему, они вообще предложили это (подрыв «Северных потоков». — ИноТВ)? Ведь речь идёт о Балтийском море, а не о водах вокруг Англии.

ДЖЕК ПОСОБИК, старший редактор портала HumanEvents.com и экс-сотрудник разведки

ВМС США: Для этого необходимо вернуться к известному заявлению первого верховного главнокомандующего НАТО лорда Исмея. Когда его спросили о целях альянса, он, будучи британцем, заявил очень чётко: «Держать американцев внутри, русских — снаружи, а немцев — внизу».

Так он обозначил цели НАТО. И поэтому, когда вы смотрите на любую из этих операций и когда вы конкретно смотрите на ситуацию с «Северным потоком», то вспоминаете, как вы уже упоминали, все (на Западе. — ИноТВ) говорили: «Это была Россия, это были русские, это сделал Кремль. Они выводят из строя энергетическую инфраструктуру на Украине. Поэтому, конечно, они поступили также в Балтийском море».

Но кто выигрывает, а кто страдает? Cui bono, cui malo? Итак, кто страдает? Очевидно, что это немцы. Разумеется, немцы — те, против кого это было направлено. Всё произошло накануне зимы, в сентябре, поэтому цены на энергоносители у них взлетели до небес. Мы сейчас видим данные, которые говорят, что они поднялись более чем на 300 процентов. И откуда они пополняют запасы? Разумеется, из Норвегии и Соединённых Штатов. Французы говорят: «Ищите женщину». Я говорю: «Ищите топливо. Ищите газ во всех международных отношениях, и это поможет объяснить и пролить свет на многие вещи».

Но если посмотреть, кому это выгодно. Британское правительство в течение многих лет уделяло особое внимание большой игре, подрыву России, идее о том, кто будет иметь влияние на Европу. И поэтому я, безусловно, думаю, что MI5, простите, MI6 и ЦРУ, определённо, как минимум обменивались информацией, а, быть может, даже непосредственно участвовали в оперативной стороне этого дела — в сборе разведданных и разработке стратегии.

При этом, когда я смотрю на вышедшую вчера статью New York Times с идеей о том, что за этим стояла проукраинская группа, на первый взгляд она кажется нелепой по нескольким причинам. Кстати, в немецкой прессе вышел второй материал, авторы которого пошли ещё дальше. В нём говорится, что в Польше немецкие следователи обыскали яхту, которую арендовала украинская компания, и они не были уверены в картине произошедшего, но, по их мнению, на этой яхте могла находиться взрывчатка.

Это нелепо! То есть мы должны поверить в то, что батальон «Азов»* каким-то образом тайно добрался до Польши, чтобы провести подобную операцию? И это с учётом большого количества гидроакустических буёв, усиленной слежки — за этим регионом НАТО, Россия и все остальные наблюдают круглосуточно, — множества воздушных и морских средств, включая подводные лодки, которые, как и во время холодной войны, находятся там повсюду. Никто не может попасть туда незамеченным. Так что это исключено.

Но, на мой взгляд, чтобы понять, что на самом деле здесь происходит, необходимо вернуться к заявлению лорда Исмея. Обратите внимание на аудиторию и временную привязку. Итак, что у нас произошло на выходных? Олаф Шольц приезжает в Вашингтон и встречается с Джо Байденом без лишнего шума. Журналисты спросили у (представителя Белого дома. — ИноТВ) Кирби: «Почему не проводится пресс-конференция? Почему они оказываются недоступны? Почему мы не можем с ними поговорить?» Он ответил: «Это рабочая встреча, на которой обсуждаются очень важные вопросы...».

Они общались в течение часа наедине, что, конечно, опасно, потому что кто знает, вспомнит ли Джо, о чём они говорили без посторонних в комнате. Но они были одни в течение часа. Повторите, что вы сказали?

ДЖЕК ПОСОБИК: Я думаю, что на встрече им обоим вручили один и тот же сценарий: «Вот легенда, с которой вы вернётесь в Германию, и вот что вы скажете или, по крайней мере, поддержите вместе с нами. А потом она появится в The New York Times, и все согласятся с этой новой официальной версией». Потому что Шольц должен предоставить какое-то объяснение немецкому народу…

Иначе он останется без работы. Я имею в виду, что его страну атаковал её главный союзник — вооружённые силы США. Если он не может достоверно обвинить в случившемся кого-то ёще, он станет мистером Шольцем, а не канцлером Шольцем.

ДЖЕК ПОСОБИК: Этот момент, разумеется, никогда не учитывался в Уставе НАТО: что если страна НАТО нападёт на другую страну НАТО. Но, конечно, когда вы действительно посмотрите на… последние 24 часа я думал вот о чём. Когда смотришь на официальную версию, возникает ещё больше вопросов, ведь Украина не является страной НАТО. То есть если Украина действительно несёт ответственность за нападение на инфраструктуру НАТО, под которой, разумеется, подразумевается немецкая инфраструктура, то может ли Германия использовать Пятую статью против Украины? Будут ли слушания по этому поводу?

Разрешено ли Германии использовать Пятую статью против США? Ведь Соединённые Штаты напали на страну НАТО. В Пятой статье говорится, что когда страну НАТО атакуют, то НАТО должно атаковать нападающего. Я имею в виду, что вы правы: этот момент не учитывался при создании НАТО, но это абсурд. Джо Байден — первый президент в истории страны, начавший войну против союзника.

ДЖЕК ПОСОБИК: Один слой лжи накладывается на другой, и так до бесконечности. И, конечно же, от нас не ждут, что мы купимся или поверим во что-либо из этого. Просто ожидается, что мы ничего не будем с этим делать. Вот почему эта ложь, разумеется, никогда не выдерживает даже крупицы критического мышления.

Дата публикации 09 марта 2023 года.