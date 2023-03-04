Экс-конгрессмен США: американские законотворцы обязаны расследовать подрыв «Северных потоков»

Конгресс США должен будет в обязательном порядке провести расследование в связи с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил в эфире Fox News бывший член палаты представителей США от штата Огайо Дэннис Кусинич. Как отметил Кусинич, администрация Байдена, причастность которой к этой операции была раскрыта недавно в расследовании журналиста Сеймура Хёрша, не имела никакого права совершать подобный акт агрессии, не получив одобрения конгресса.

Похоже, теперь такое происходит раз в неделю — очередной высокопоставленный представитель Демократической партии отправляется в страну, которая их заботит больше всего. Речь, конечно, об Украине, а вовсе не о Соединённых Штатах — они теперь даже не делают вид, что Америка главнее. Итак, Нэнси Пелоси, наш министр финансов Джэнет Йеллен, наш президент Джо Байден — все они уже съездили на Украину. Ну а теперь туда за государственный счёт зачем-то отправился глава минюста — и нет, не украинского, а американского. Чем же он там занимался? Быть может, давал Зеленскому советы о том, как привлечь к суду побольше христиан? Они ведь всё-таки оба этим занимаются.

Так ли это, мы не знаем. Но можем предположить, что они уж точно не обсуждали подрыв газопровода «Северный поток», в организации которого принимала самое активное участие админстрация Байдена, — про этот сюжет, похоже, все как-то позабыли.

А вот Дэннис Кусинич — бывший член палаты представителей от штата Огайо и экс-кандидат в президенты США — всё помнит, и он у нас сегодня в гостях. Господин конгрессмен, большое спасибо, что к нам заглянули. Итак, подрыв этого газопровода, соединявшего Восточную и Западную Европу, стал крупнейшим актом экологического терроризма в истории — ведь он привёл к попаданию в атмосферу больших объёмов углерода, чем любое другое действие людей за всю историю. При этом ответственность за него несёт администрация Байдена. Так почему же эту тему никто не обсуждает?

ДЭННИС КУСИНИЧ, бывший член палаты предствителей США от штата Огайо: Вы правы — прецедентов в истории США эта операция не имеет, и американский народ имеет право знать, взрывало ли этот газопровод его правительство. А если обратить внимание на подробности, которые приводятся в расследовании Сеймура Хёрша, можно увидеть, что план по уничтожению газопровода был составлен ещё до начала российской операции на Украине. При этом и президент Байден, и Виктория Нуланд, и президентский советник по вопросам нацбезопасности Салливан ещё до подрыва газопроводов делали заявления, указывающие на их причастность к этой операции. И если вдуматься, ключевая роль здесь принадлежит Салливану, поскольку он помог всё организовать, а затем попытался возложить вину на Россию. Между тем реальной целью операции было выбить Россию с европейского газового рынка.





И я хотел бы, Такер, чтобы вы поразмыслили вот над каким моментом: удар по газопроводу был нанесён у берегов острова Борнхольм, который является территорией Дании, — а Дания подписала Римский статут Международного уголовного суда, поэтому обязана теперь провести расследование этого инцидента, а в противном случае следствие начнёт МУС. Расследование также будет обязан провести американский конгресс, ведь если он этого не сделает, то всё тоже пойдёт в МУС — даже несмотря на то, что Америка этот суд не признаёт. Так что ничего ещё даже близко не закончилось.





Американский народ имеет право всё знать. Томас Пэйн в своём труде «Здравый смысл» писал, что у нас в Америке королей нет — у нас правит закон. И нам нельзя допускать, чтобы нашему путешествию по пути, который нам указывает история и наша Конституция, положила конец кучка людей в Белом доме, отказывающихся признавать свою ответственность перед Конституцией. Президент не имеет права совершать акты агрессии в отношении другого государства, не обратившись при этом в конгресс и не добившись от него объявления войны.





Выходит, что это проблемный вопрос и с точки зрения Конституции США, и с точки зрения международного законодательства, и всё ещё только начинается. Сеймур Хёрш по существу отодвинул занавес и дал американскому народу и всему миру возможность увидеть закулисные махинации, которые имеют абсолютно антиамериканский характер и идут против всех ценностей и принципов, которых должна придерживаться наша страна. А президента и всех остальных причастных лиц необходимо призвать к ответу.

Виновата здесь администрация Байдена — здесь, на мой взгляд, никаких сомнений быть не может. И эта операция стала ударом не только по российскому инфраструктурному объекту, но и по нашим западноевропейским союзникам по НАТО, которые обеспечивали за счёт него свои энергетические потребности. Получается, что самые главные наши сторонники НАТО, которые выступают за его сплочение, только что сами же его атаковали. Так почему в СМИ — это же безумие какое-то! — никто эту тему не развивает?

ДЭННИС КУСИНИЧ: Это очень правильный вопрос, и к счастью, вы, Такер, постоянно об этом говорите. Как человек, который заседал в палате представителей и сам инициировал процесс импичмента в отношении президента и вице-президента, я очень хорошо понимаю, как в таких вопросах работает наша Конституция. И сейчас должны состояться слушания в конгрессе, конгресс обязан провести своё расследование. Нельзя, чтобы президенту — вне зависимости от его партийной принадлежности — сошёл с рук акт агрессии в отношении другой страны. 83 миллиона немцев оказались под угрозой потерять источник энергии зимой. Это что вообще такое?

Да, это безумие, но демократы пытаются всё спустить на тормозах. С нами был Дэннис Кусинич. Очень приятно было вас видеть, и большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 04 марта 2023 года.