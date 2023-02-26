Джимми Дор: Америка — это мировой террорист, спровоцировавший нынешний кризис

Комбинация непрекращающейся лжи и массовой политической пропаганды в США не позволяют людям узнать правду о роли их страны в кризисе на Украине, заявил политобозреватель Джимми Дор в эфире Fox News. У руля Штатов стоит маленькая группа людей, которая манипулирует правительством, используя его для ведения войн ради экономической выгоды, считает он.

Они же (Германия и США. — ИноТВ) так называемые союзники по НАТО! Почему создаётся впечатление, будто никому нет дела до происходящего?

ДЖИММИ ДОР, политобозреватель и радиоведущий: Люди забывают о том, что происходило раньше. Американцы — это самые подверженные пропаганде люди в мире.

Это правда.

ДЖИММИ ДОР: Они даже не знают о ситуации вокруг трубопровода «Северный поток». Они думают, что пропаганда влияет только на других. Этот конфликт на 100 процентов пропагандистский. Почему Джо Байден не хочет провести расследование? Почему конгресс не хочет расследовать это? Если бы они провели расследование, то узнали бы, что США тут ни при чём, что это дело рук России. Так почему они не делают этого? Швеция, Дания и Норвегия уже провели собственные расследования. Почему они не обнародовали их результаты? Почему их нет? По той же причине, по которой они не хотят расследовать причины вспышки коронавируса. Они не хотят находить ответы и проводить расследования, потому что и так всё знают. Америка превратилась, по выражению Криса Хедшеса, в «государство мафии». Небольшая клика людей контролирует наше правительство и использует его для ведения войны ради экономической выгоды. Говоря о разнице между нашим «государством мафии» раньше и сейчас: раньше мафия помогала победить нацистов!

Всё так!

ДЖИММИ ДОР: А сейчас она вооружает их! Это как-то не по-американски — игнорировать наших собственных «нацистов» которые страдают и не могут позволить себе купить яйца, пока мы спонсируем нацистов в других странах! Происходит что-то невероятное. Речь действительно о третьей мировой войне. Можно даже не задумываться, почему не ведутся расследования, тут им даже вопросов никто не задаёт! Недавно вышла статья Сая Хёрша, в которой детально описано, как они взрывали «Северный поток», но американская пресса даже не обратилась за комментарием к людям, упомянутым в тексте. Можно было бы расспросить Викторию Нуланд, Джейка Салливана или Энтони Блинкена — на деле эти люди даже не выступили с заявлением о произошедшем. Знаете, кто будет отвечать на вопросы? Кирби или пресс-секретарь Белого дома! Потому что люди, которые проводили расследование, напрямую связаны с Кирби, но не с Энтони Блинкеном, Салливаном или Нуланд.

Более того, это те же самые люди, которые ложью втянули нас в войну в Ираке, которые лгали нам о Ливии, лгали нам о Сирии. Они сбросили так много бомб в Сирии, что все боеприпасы кончились! Сейчас они делают то же самое. Америка — это мировой террорист. У нас 400 военных баз, окружающих Китай, мы спровоцировали нынешний кризис. Но люди не знают этого. ЦРУ сговорилось с праворадикалами-нацистами с целью свергнуть демократически избранное правительство Украины в 2014 году. Существовал мирный договор, Минские соглашения, но потом они нарушили его. Кто? Украина, продолжив обстреливать Донбасс — русскоговорящий регион на востоке страны. Поэтому Путин вынужден был поддаться на провокацию и ввести войска, чтобы защитить этих людей. Никто вам этого не расскажет!

Все говорят не о том. Вы единственный новостной канал, который делает это, и я аплодирую вам, потому что вы даёте людям возможность выступить и рассказать о том, что происходит на самом деле на Украине. Другие каналы, которые я смотрю, начинают историю Украины с момента обострения конфликта. Они никогда не расскажут вам, что мы свергли демократически избранное правительство в 2014, никогда! Они не прекращают обстрелы людей в Донбассе и никогда не соблюдали Минские соглашения. Они не говорят вам, что бывший канцлер Германии заявила, что причиной, по которой были заключены Минские соглашения, было стремление дать Украине возможность подготовить свою армию для конфликта, который они спровоцировали. Американцы просыпаются. Ладно, на этом я закончу.

Вы звучите, как пиарщик Путина, Джимми Дор! У нас наиболее подверженная пропаганде страна во всём мире. Мне грустно соглашаться с вами, но это так. Джимми Дор, спасибо вам большое!

ДЖИММИ ДОР: Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2023 года.