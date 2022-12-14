American Conservative: возможность компромисса — США смягчили позицию по переговорам между Москвой и Киевом

Подход Вашингтона к украинскому конфликту успел испытать уже три значительных сдвига — и США, которые когда-то подталкивали Киев к более радикальным позициям, теперь сами же убеждают Владимира Зеленского выдвигать Москве реалистичные требования, констатирует American Conservative. Как отмечает обозреватель издания, последние заявления главы американского Госдепа Энтони Блинкена позволяют предположить, что на будущих переговорах Вашингтон, возможно, не станет выступать против обсуждения статуса Крыма и Донбасса.

1 декабря президент США Джо Байден в совместном заявлении с французским коллегой Эммануэлем Макроном в очередной раз пообещал «и дальше оказывать поддержку Украине в деле защиты собственного суверенитета и территориальной целостности» — а неделю спустя глава американского Госдепа Энтони Блинкен повторил «мантру» о том, что решения по Украине не будут приниматься без участия Киева, пишет American Conservative. Вместе с тем, подчёркивает обозреватель издания, в заявлениях американского руководства просматриваются признаки того, что цели Вашингтона меняются. По мнению журналиста, в плане задач, которые ставит перед собой Америка в рамках украинского конфликта, уже случилось три сдвига — и раз за разом перемены были всё более значительными.

Как поясняет автор статьи, администрация Байдена долгое время отметала идеи о том, чтобы подталкивать Украину к переговорам. Однако в начале ноября советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, проведя сперва переговоры с Москвой, прибыл в Киев и на состоявшихся там переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским в частном порядке порекомендовал тому обозначить готовность говорить с Россией, отказавшись от своих публичных заявлений о том, что Киев не вступит в переговоры до тех пор, пока Владимир Путин не будет отстранён от власти. «Это стало первым сдвигом: от отказа подталкивать Украину к переговорам администрация Байдена перешла к подталкиванию Украины к тем самым переговорам», — пишет обозреватель American Conservative.

Второй сдвиг случился буквально несколько дней спустя, продолжает он. Воздействие со стороны США возымело эффект, и Зеленский призвал международное сообщество «принудить Россию к реальным переговорам» — но при этом он выдвинул целый ряд предварительных условий, включая «восстановление территориальной целостности Украины», репарации, осуждение всех военных преступников, а также предоставление Киеву гарантий безопасности, что по сути сделало такое предложение о переговорах бессмысленным. Официально Вашингтон после этого продолжил настаивать на том, что всё в руках Украины и что любые решения будут приниматься с учётом её позиций, — однако в частном порядке американские чиновники начали высказывать мнение о том, что, по их мнению, Зеленский, скорее всего, всё-таки выскажется в пользу переговоров и пойдёт на уступки, как он сам предлагал в самом начале боевых действий, подчёркивает автор. В этом и заключался новый сдвиг: западные чиновники стали предлагать украинскому лидеру пойти на компромисс с Москвой, констатирует он.

По всей видимости, говоря о высказываниях Зеленского в начале боевых действий, американские официальные лица имели в виду готовность обсуждать статус восточных территорий, которую президент Украины демонстрировал ранее, предполагает журналист American Conservative. Как напоминает автор, Зеленский ещё в декабре 2021 года говорил, что готов к переговорам ради предотвращения конфликта. Но даже в начале марта, уже после начала российской спецоперации, он был готов к компромиссам по Крыму: хотя украинский лидер и признавал, что Киев не может признать Крым российским, он подчёркивал, что власти страны могут обсуждать с Россией будущее Донецка и Луганска. Да и три недели спустя он определял своей главной задачей оттеснение российских войск на позиции, которые они удерживали до 24 февраля.

Однако из-за давления со стороны США и Великобритании риторика Зеленского изменилась: как свидетельствуют выдвинутые им предварительные условия для переговоров, он начал настаивать «на полном восстановлении территориальной целостности Украины», включая Донбасс и Крым, пишет обозреватель AC. То же самое он заявил и в ходе своего обращения к странам «Большой двадцатки» 15 ноября, отмечает он.

Между тем после второго «сдвига» американские чиновники стали рекомендовать Киеву именно то, что они раньше ему делать настоятельно не советовали, а именно — пойти на компромисс: американские СМИ со ссылкой на европейских дипломатов сообщили, что Салливан в ходе своего визита в Киев призвал команду Зеленского начать обдумывать реалистичные приоритеты для переговоров и, в частности, пересмотреть свою позицию по возвращению Крыма. В прессе также цитировали и другого анонимного западного чиновника, который заявил: «Мы говорим украинцам, что только им решать, когда за это всё приняться, но хорошо было бы всё-таки заняться этим поскорее».

Именно эта рекомендация и спровоцировала «подземные толчки», которые в итоге привели к третьему и самому неожиданному сдвигу, пишет журналист American Conservative.

Как поясняет автор, США и их союзники по НАТО давно настаивали на том, что их главная цель — восстановить территориальную целостность Украины, а также «наказать и ослабить Россию», и в этой связи тот же Блинкен апеллировал к международному принципу недопустимости изменения межгосударственных границ силой. Однако 7 декабря Блинкен впервые — и «едва различимым шёпотом» — дал понять, что понятие «территориальной целостности» администрация Байдена готова трактовать достаточно широко.

В интервью The Wall Street Journal глава Госдепа заявил следующее: «Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать то, что мы делали раньше, то есть обеспечивать Украине то, что ей нужно, дабы защитить себя, сопротивляться российской агрессии и вернуть себе территории, которые были отобраны у неё с 24 февраля, а также гарантировать ей поддержку экономического и гуманитарного характера для того, чтобы выдержать то, что происходит в этой стране каждый день». Как отмечает журналист AC, неожиданностью здесь стало именно то, что Блинкен добавил к своим привычным формулировкам ремарку «с 24 февраля» — ведь под этими словами, по всей видимости, подразумевается, что когда переговоры наконец начнутся, США будут готовы пойти на сохранение Россией контроля над Крымом и даже частью Донбасса, тогда как всё остальное будет оставлено на усмотрение Киева. Позже высокопоставленный чиновник Госдепа заявил WSJ, что, «как далеко Украина будет пробиваться на юг и на восток, — это решение, которое в будущем должен будет принять сам Киев».

При этом подобной позиции теперь придерживается не только Вашингтон: его западные союзники вслед за Блинкеном также сменили формулировки, подчёркивает автор материала. По данным американской прессы, отдельные западные чиновники на этой неделе заявили, что на российско-украинских переговорах должен будет в том числе обсуждаться статус Крыма и Донбасса. Британские официальные лица отметили, что «абсолютным минимумом со стороны России для демонстрации серьёзности своих намерений вести переговоры» станет «отвод войск на позиции по состоянию на 23 февраля». А представители немецких властей признали, что, хотя Берлин поддержит любые «красные линии», которые выдвинет Киев, ожидать, что российские войска будут полностью выдворены с занятой ими территории, было бы «нереалистично» — а нападение на Крым может вылиться в обострение, которое повлечёт применение Кремлём оружия массового поражения.

«Озвученное ранее Салливаном в адрес Зеленского предложение начать обдумывать реалистичные требования, в том числе и по вопросу Крыма, а также повторение западными союзниками новых формулировок, позволяют предположить, что ремарка Блинкена не была случайной оговоркой, — подытоживает обозреватель American Conservative. — А если это так, то возникает вероятность того, что позиции США и их союзников по НАТО смещаются к готовности к прекращению огня с сохранением Россией Крыма и тех частей Донбасса, которые она контролировала до начала боевых действий, дабы окончательный статус этих территорий был обговорён позднее».