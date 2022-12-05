Euroactiv: предложение Макрона дать России гарантии безопасности встретило шквал критики

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что, по его мнению, Западу стоит задуматься, какие гарантии безопасности он готов предоставить Москве, когда она вернётся за стол переговоров. Однако, как пишет Euroactiv, эти слова вызвали бурную критику как со стороны союзников Франции, так и со стороны украинских чиновников.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью TF1, что Западу следует подумать о том, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности, но его идея вызвала резкую критику со стороны Киева и союзников, пишет Euroactiv.

«То есть один из важнейших моментов, который мы должны решить, как всегда говорил президент Путин, — это страх того, что НАТО подойдет к его границам, это развёртывание оружия, которое может угрожать России, — сказал Макрон. — Этот вопрос будет одним из условий для достижения мира, и поэтому мы должны подготовиться: что мы готовы делать, как мы защитим наших союзников и наших членов, предоставляя при этом России гарантии собственной безопасности, когда она вернётся за стол переговоров?»*

Эти заявления прозвучали вскоре после поездки Макрона в Вашингтон, но президент США Джо Байден выразился в ином ключе. «Я готов поговорить с Путиным, если он примет решение, что будет искать способ положить конец войне. Он еще этого не сделал», — заявил Байден.

А украинские официальные лица тут же раскритиковали идею Макрона о гарантиях безопасности для Москвы, если она согласится вести переговоры. Как отмечает автор статьи, такое разногласие между Киевом и Парижем возникает уже не впервые. В прошлый раз в мае Зеленский возмутился, что Макрон попросил Украину пойти на уступки России.

Издание напоминает, о каких гарантиях безопасности идёт речь. Это прекращение любого будущего расширения НАТО, отказ от размещения ракет вблизи российских границ и сокращение военной инфраструктуры НАТО в Европе до уровня 1997 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что намерен снова связаться с Путиным, сославшись, среди прочего, на опасения России по поводу расширения НАТО. Но многие на Украине и на Западе выступили решительно против переговоров с Путиным.

По словам министра иностранных дел Литвы, после «поражения» России нынешняя архитектура безопасности региональных и глобальных многосторонних организаций должна измениться. «Наша стратегия должна быть переосмыслена и воплощена в новую архитектуру безопасности, которая гарантировала бы безопасность континента на десятилетия вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему с Украины, а не с путинской России», — заявил он.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что он согласен со своим коллегой из Литвы «в необходимости победить Россию на поле боя и помочь Украине добиться победы».

А бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил: «Единственные гарантии безопасности, на которых мы должны сосредоточиться, явно не относятся к России. Россия должна сначала гарантировать, что она не станет нападать на других. И лишь потом мы можем начинать обсуждение европейской безопасности», — приводит его слова Euroactiv.