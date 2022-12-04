France info: Макрон пообещал поставить Украине больше вооружений, не ослабляя французскую армию

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить дополнительные вооружения Киеву, сообщает France info. По словам французского лидера, для этих целей правительство заставляет промышленников производить военную технику быстрее и эффективнее, а также использует оружие, предназначенное для продажи в другие страны. При этом Макрон подчеркнул, что эти поставки не ослабляют французскую армию, и напомнил, что страна не поставляет Украине оружие, способное атаковать Россию на её территории.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в интервью французским СМИ, что его страна поставит Киеву дополнительные вооружения, сообщает France info.

«Мы заставляем наших промышленников производить быстрее и эффективнее», — пояснил французский лидер. По его словам, для бесперебойных поставок вооружений Украине Франции удаётся «играть на сроках» и быстро доставлять имеющуюся в наличии технику. Иногда Киеву отдаются партии вооружений, уже проданные другим странам, которые пока не нуждаются в них.

Кроме того, Франция, по словам президента, создала механизм, позволяющий украинским военным приезжать и покупать имеющееся оборудование у промышленников, а также работала над возможностью использовать для этих закупок европейское финансирование.

«Мы никогда не ослабляем способность наших собственных вооружённых сил защищать нашу землю и наших граждан... никогда не поставляем оружие... позволяющее атаковать Россию на её территории», — уточнил Макрон.