Обозреватель Figaro: Байден не отменит протекционистский закон, несмотря на жалобы Макрона

В ответ на обвинения в протекционизме, выдвинутые Эммануэлем Макроном во время его визита в США, Джо Байден не дал французскому президенту никаких обещаний относительно внесения изменений в протекционистский закон, констатирует обозреватель Le Figaro Пьер-Ив Дюгуа. Как подчёркивает автор, цель принятых американским правительством мер — сделать США лидером в области производства электромобилей, и отказываться от этой задачи власти не собираются.

В ответ на многочисленные обвинения в протекционизме, выдвинутые Эммануэлем Макроном во время его визита в США, Джо Байден публично не дал французскому президенту никаких конкретных обещаний относительно внесения изменений в свой закон, направленный на ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии, констатирует обозреватель Le Figaro Пьер-Ив Дюгуа . «Я уверен, что мы сможем найти решения для некоторых существующих разногласий», — сказал президент Соединённых Штатов, выступая перед прессой. «Есть небольшие корректировки, которые мы можем внести, чтобы, в принципе, облегчить или не облегчить участие европейских стран...» — пояснил Джо Байден, не вдаваясь в подробности. «Это совсем несущественно», — заключает журналист.

Между тем, упрёки, высказанные Францией в адрес Закона о снижении инфляции, справедливы во многих отношениях, считает автор статьи. Не менее $200 млрд в виде различных субсидий и налоговых льгот, предусмотренных текстом, напрямую применимы только к производствам, локализованным в Соединённых Штатах. «Как можно этому удивляться? Их явная цель — сделать Америку мировым лидером в области инвестиций и технологий в сфере электромобилестроения, свободного от углеводородов и совместимого с борьбой с изменением климата», — отмечает журналист. По его убеждению, Закон о снижении инфляции, уже лишившийся ещё более протекционистских положений, не будет изменён — и французская делегация в Вашингтоне признаёт это.

«Наши американские партнёры не осознавали, что закон может ослабить европейские экономики», — утверждает французский источник. Министерство финансов США, безусловно, работает над нормативными интерпретациями текста, которые хотя бы частично удовлетворили бы некоторых критиков. Однако несколько дней назад высокопоставленный чиновник администрации Байдена напомнил: «Закон ясен. Наша задача не в том, чтобы обойти его намерения».

Тем не менее и демократы, и республиканцы с распростёртыми объятиями приветствуют огромные европейские инвестиции в Соединённые Штаты, напоминает обозреватель. Hyundai и Kia, например, к 2025 году будут производить электромобили на территории США. В ожидании этой даты оба автопроизводителя надеются, что налоговая служба США отложит на два года условие сборки в США, чтобы получить налоговые льготы. Возможны ли такие изменения для европейских производителей, задаётся вопросом журналист. На его взгляд, возможны, но при условии, что они переведут свои крупные инвестиции в новый сектор электромобилестроения в Соединённых Штатах. Тогда им придётся выбрать сторону в этом конфликте, заключает автор.