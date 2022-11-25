Politico Оригинал

Politico: поступают «не по-дружески» — Европа обвинила США в получении сверхприбыли от украинского конфликта

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Высшие европейские чиновники всё больше недовольны действиями Вашингтона и обвиняют Белый дом в том, что он наживается на украинском конфликте, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. Как отмечает издание, одновременно с этим страны Евросоюза страдают из-за заоблачных цен на газ. Тем не менее Вашингтон игнорирует проблемы союзников, а доходы оборонной промышленности США продолжают расти на фоне повышенного спроса на оружие в ходе боевых действий.
Politico: поступают «не по-дружески» — Европа обвинила США в получении сверхприбыли от украинского конфликта
AP
Продолжающийся девять месяцев украинский кризис начинает разрушать единство Запада, пишет Politico. Европейские политики в ярости от администрации Джо Байдена и теперь обвиняют американцев в том, что они наживаются на военном столкновении, в то время как страдают страны ЕС. «Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — заявил один из высокопоставленных брюссельских чиновников изданию.
 
Взрывные комментарии, публично и в частном порядке поддержанные официальными лицами, дипломатами и министрами разных стран, последовали за растущим гневом в Европе по поводу американских субсидий, которые угрожают разрушить европейскую промышленность. «Мы действительно находимся на историческом этапе», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, утверждая, что двойной удар в виде нарушения торговли из-за субсидий США и высоких цен на энергоносители рискует настроить общественное мнение против продолжения военных действий и трансатлантического альянса. «Америка должна понимать, что общественное мнение меняется во многих странах ЕС», — заявил один из собеседников Politico.
 
Самой большой причиной нарастающей напряжённости в последние недели стали экологические субсидии и налоги США, которые, по мнению Брюсселя, угрожают разрушить европейскую промышленность. Как отмечается, на фоне поддержки Вашингтоном «зелёных» отраслей промышленности предприятия переезжают из Европы в США. «Буквально на этой неделе многонациональная химическая компания Solvay объявила, что предпочитает США Европе для новых инвестиций, что стало последним из серии аналогичных заявлений ключевых промышленных гигантов ЕС», — пишет автор материала.
 
В то же время сбои, вызванные по причине украинского конфликта, подталкивают европейскую экономику к рецессии, резкому росту инфляции и разрушительным сокращениям поставок энергоресурсов, что грозит отключением электроэнергии и её нормированием предстоящей зимой. В целях снижения своей зависимости от российского газа Европа переходит на СПГ из США, однако топливо оказывается слишком дорогим. «Цена, которую платят европейцы, почти в четыре раза выше, чем стоимость топлива в Америке», — пишет Politico.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США поступают «не по-дружески», а министр экономики Германии призвал Вашингтон «проявить больше солидарности и помочь снизить затраты на энергию», — говорится в материале издания. При этом европейские министры и дипломаты разочарованы тем, что Белый дом не обращает внимания на то, как внутренняя экономическая политика США влияет на ЕС. Издание отмечает, что когда лидеры ЕС обсуждали с Байденом высокие цены на американский газ, казалось, что президент США не знал об этом. «Европейцы явно разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций», — цитирует Politico Дэвида Клейманна из аналитического центра Брейгеля.
 
Как заявил ведущий представитель Европейского парламента по трансатлантическим отношениям Тонино Пикула, «США следуют внутренней политике, которая, к сожалению, носит протекционистский характер и дискриминирует союзников США». А спор — это именно то, чего, по мнению опрошенных изданием дипломатов, «хотел бы» президент России Владимир Путин. Американский чиновник в разговоре с Politico пояснил, что установление цен на газ для Европы — это решения частного рынка, а не результат какой-либо политики или действий правительства США. Он утверждает, что «разница между экспортными и импортными ценами в большинстве случаев достаётся не американским экспортёрам СПГ, а компаниям, перепродающим газ внутри ЕС».
 
Помимо цен на газ, европейских политиков волнуют также вопросы оборонного сектора США. Отмечается, что нехватка вооружений у армий стран Европы из-за оказания военной помощи Украине вынуждает ЕС обращаться к американским поставщикам. По словам одного высокопоставленного чиновника из Брюсселя, пополнение запасов некоторых видов вооружения может занять «годы», из-за чего ЕС опасается, что оборонная промышленность США «может получить ещё больше прибыли от конфликта». Тем временем Пентагон создаёт дорожную карту, чтобы ускорить продажу оружия союзникам, пишет Politico.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Politico США Северная Америка
теги
военная техника газ Джо Байден Европа ЕС Запад инфляция конкуренция оружие промышленность протекционизм Россия США цена экономика экономический кризис энергетика энергобезопасность
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров